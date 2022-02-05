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斥資4千多萬優化 台南七股「下山漁港」船筏遊潟湖正夯

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股下山漁港改善護岸碼頭及搭船設施以發展漁港觀光。圖／台南市府提供
台南七股下山漁港改善護岸碼頭及搭船設施以發展漁港觀光。圖／台南市府提供

下山漁港為台南七股區唯一的漁港，鄰近七股潟湖為當地生態旅遊重要景點，台南市府為打造優質觀光漁港，每年積極向中央爭取經費改善漁港整體環境，去年獲得農委會漁業署4575萬元經費辦理魚市場重建工程及改善南岸碼頭工程，市長黃偉哲期盼透過魚市場及港區環境改善，帶動漁港及周邊經濟繁榮發展。

市府表示，台南船筏遊潟湖觀光活動興起，七股潟湖又是台灣最大內海，擁有豐富的自然與生態資源，使得下山漁港成為台南重要生態旅遊據點之一。但因港內魚市場及航道護岸老舊毀損，水域品質不佳等問題，阻礙漁港整體發展。

台南市府爭取中央經費及地方支持下，去年完成魚市場重建工程及航道護岸工程等兩項建設，提供在地魚貨交易場所，同時營造高品質觀光漁港環境，搭配周邊南31線銜接176線道道路拓寬、黃昭堂紀念公園興建及國安養殖生產區公共建設等工程，整體帶動地方經濟與觀光產業發展。

農業局長李建裕指出，下山漁港主要停泊潟湖漁撈及牡蠣養殖漁民使用之動力舢舨及漁筏計約230艘，鄰近龍山宮廣場市集，配合魚市場重建及拍賣潟湖生產新鮮魚貨，帶動觀光人潮，為當地居民生活不可或缺之場所；同時修繕港區南側護岸長約400公尺（含道路拓寬）及搭船設施2座，不僅提供遊潟湖民眾舒適安全的搭船空間，還可在周邊商家選購豐富的漁產品。

農業局說，台南生態旅遊受到遊客歡迎，下山漁港具備多功能觀光景點，鄰近有龍山宮廟廣場、黃昭堂紀念公園、黑面琵鷺賞鳥區及鹽博物館等遊憩據點，是親子旅遊的好選擇，也可搭乘娛樂漁筏遊潟湖、烤鮮蚵體驗，可把握春節假期前來體驗不一樣的漁村風光。

台南七股下山漁港近七股潟湖，當地有龍山宮市集，經爭取農委會漁業署4575萬元經費辦理魚市場重建工程及改善南岸碼頭工程，期帶動漁業及觀光發展。圖／台南市府提供
台南七股下山漁港近七股潟湖，當地有龍山宮市集，經爭取農委會漁業署4575萬元經費辦理魚市場重建工程及改善南岸碼頭工程，期帶動漁業及觀光發展。圖／台南市府提供

台南 生態旅遊 護岸

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