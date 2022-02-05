天天派對愛貪吃 飼育員照顧實驗鼠藏「眉角」

實驗動物每個品系性格相差十萬八千里，有的愛開派對、有的母性強，國家實驗動物中心人員巡視時，要如何在不打擾動物的情況下，透過觀察舉動掌握心情與健康狀態，其實暗藏訣竅。

國家實驗研究院國家實驗動物中心主任秦咸靜接受中央社專訪，曾經被外界稱為「鼠后」的她，只要談起動物個性，臉部線條緩和許多，眼神透露著暖意，宛如一套「媽媽經」般分享。

她說，除了倉鼠是獨行俠之外，多數動物都是社群動物，以小鼠為例，2萬多種品系個性也不同，有的品系愛派對，有的品系母性很好、喜歡帶小孩，也有的品系很愛喝酒，「曾看過喝到醉醺醺倒在飼料槽旁；但也有的品系不喜歡酒精，寧死不屈。」

秦咸靜說，自己曾照顧過個性極度敏感的小鼠，鼠媽媽懷孕時如果被驚動，她可能日後就不會帶小孩，所以從懷孕中期到小孩逐漸長大期間，她都會盡量不打擾，「照顧久了就愈了解牠們的個性，動物其實跟人很像，自然希望牠們過得開心。」

了解品系個性是飼育研究員工作內容之一，愛喝酒的可以做酗酒主題，天生愛吃的則適合做肥胖病研究。

不僅如此，個性反映日常作息，當行為舉止反常時，有時候可能是身體狀況出問題。

秦咸靜舉例，小鼠在野外生活就很喜歡自己找材料把家弄得很漂亮，中心也在籠內提供玉米梗做成的墊料，並放置一些木屑，模擬野外土壤環境，提供保暖與吸水功能。

動物中心會提供棉墊與小玩具，當身心靈健康的小鼠，一拿到棉墊就會弄成一團棉花般，開始搭建小窩；反之，如果看到牠對棉墊絲毫不感興趣，可能就是身體不舒服。當小鼠認定的「家」搭建好了，牠不會在家裡上廁所，會選擇離家最遠距離上廁所。

但如果是大鼠的個性，天生不愛築巢，「棉墊給牠，牠只會一屁股坐上去」，秦咸靜笑說。

事實上，動物房需要許多不同人員共同努力才能正常營運，飼育員確保動物每天有足夠的食物、水與居住環境，若巡視發現有異狀，可能要找獸醫進一步診斷確認；還有一組人幫忙把動物使用的物品清洗、消毒，實驗研究人員則要針對案件，定時對實驗動物投藥、採樣與紀錄。

秦咸靜表示，中心有1到2萬籠實驗鼠，各面向照顧人力省不得，去年本土疫情升溫，內部人力也得謹慎重新調整。農曆春節長假到來，除了提前安排動物籠消毒，飼育員、廠務人員也必須輪班，確保動物長假居住品質不打折。

為了讓實驗動物過得舒服，國家生技園區國家實驗動物中心動物房提供恆溫恆濕環境及乾淨的新鮮空氣。其中的封閉式動物籠像套房，有自己一套獨立空調，每一籠的進氣、排氣是不同管道，中心須24小時確保空調與廠務系統正常運作。

秦咸靜指出，晶圓廠怕停電，擔心停電產值損失慘重，國家實驗動物中心也很怕停電，空調系統會有多層備案；但萬一沒切換到緊急電源供電，內部空氣沒辦法維持那麼久，也必須有人員趕去立即協助開蓋，「動物房裡面都是生命，每個生命是無價的。」