疫苗封緘少不了牠 動物中心防疫部隊二度解危

去年3月首批COVID-19疫苗抵台，不是直接送到醫院民眾施打，而是先給天竺鼠接種，測試過關才算完成封緘。這群防疫小英雄卻一度供應緊張，國家實驗動物中心主任秦咸靜回憶，當時國內需求暴增，倉鼠要拉高到平時5倍量才能滿足。

採訪當天，秦咸靜帶著中央社採訪團隊進入清籠區，撲鼻而來的是，經由高溫烘乾玉米梗味道；數百個清潔殺菌完成的飼育籠子堆疊直達天花板，很難想像當這些籠子裡裝著大鼠、小鼠、天竺鼠與倉鼠的壯觀景象。這是年供應逾10萬隻實驗鼠的國家實驗動物中心。

早年，台灣生技、學術單位研究所需的實驗鼠，9成必須仰賴美國、日本進口，當時台灣決議發展生技業，建立實驗動物種原是第一步，國家實驗研究院國家實驗動物中心在這樣背景成立。動物中心現在提供活體品系約27到29種，冷凍保存有300多個品系，成為台灣主要提供單位之一。

●COVID-19疫情封城令 意外造成實驗動物荒

2020年、2021年堪稱是動物中心成立以來的「壓力測試」，百年大疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）席捲而來，國外封城造成實驗鼠銳減，全球鬧「實驗動物荒」，宛如是生技界的晶片荒；當生技人員無法取得實驗鼠，研究只能停擺。

秦咸靜回憶，那時COVID-19正嚴峻，各國學術、產業全部湧入研究對抗病毒，「大家（國際間）都在搶動物」，誰手上有動物，誰就可以開始研究，還好中心內部有種原可以撐一段時間。

雖然可以馬上提供，但問題是，當時各界需求是品種數量較少的倉鼠。

從胚胎成形、性成熟到受孕，需要2個半月時間，當時國內需求爆量，秦咸靜曾陷入動物中心要保留多少種原的掙扎，「你提供500隻，也要有200隻留著，才能繼續繁殖培養吧。」

前期供應階段，由動物中心培育團隊集中火力增產倉鼠，後來秦咸靜看到國外疫情緩解，馬上搭配進口擴充量能。去年總計提供9000隻倉鼠，是平日供應量的5倍，成功穩住台灣內需供應，提供給學研與生技單位，取得實驗鼠維持研究進展。

事實上，不只是生技實驗需要動物，當COVID-19疫苗抵台後的封緘檢驗也要仰賴動物測試。秦咸靜透露，相關單位當時常來確認是否可以如期如量提供，「因為每批疫苗一來了，都很趕著要」。

去年動物中心供應全數疫苗（含COVID-19疫苗及其他疫苗）封緘所需的天竺鼠，共有900隻左右，如同即時雨般，讓衛福部搶下黃金時效，完成民眾接種疫苗工程。

●飼育工作斷不得 疫情三級警戒動物中心嚴陣以待

雖然撐過供應緊張時期，不過問題接踵而來，2021年5月，台灣爆發本土疫情，秦咸靜團隊擔心疫情警戒從二級拉高至三級，一旦拉升警戒等級，意味著人員管制，飼育工作勢必大受影響。

她舉例，實驗鼠每天要吃喝拉撒，如果飼育工作中斷就會斷糧斷水；不僅如此，動物房裡頭的飼育籠採取獨立空調，突然停電沒有順利切換到備用電源，可能會讓動物缺乏空氣死亡，曾經也發生過動物病房艙壓異常造成動物籠淹水等。

換言之，有太多突發狀況是動物中心難以承擔的風險。

然而台灣疫情三級警戒還是宣布了，動物中心展開輪班機制，員工在輪班期間堅守崗位，動物中心頂著壓力，平安度過有史以來首次三級疫情警戒。

回顧SARS、MERS及COVID-19大規模傳染病發展歷史，一旦爆發疫情往往迅速蔓延，秦咸靜認為，保種思維必須超前部署，因此提出「方舟計畫」。

她說，概念上就像一艘諾亞方舟，提供各單位保種服務，透過負196℃液態氮保存實驗鼠胚與精子，讓動物度過疫情難關，日後可以「解凍復活」，目前中心的種原庫保存達3000多個品系。

●器官晶片成新顯學 能替代動物實驗嗎

近年來，學術圈探討動物與人體實驗差異，歸根究底兩者為不同物種，即使生物科技再進步，也可能讓實驗數據有微小差距。因此，生技圈興起「器官晶片」風潮，將人的組織養在晶片上做後續測試，也就是所謂的離體模式，目前台灣已開發肝晶片、腎晶片與肺晶片等。

秦咸靜不諱言表示，自己上課時也會和學生探討，她常舉例，假設人是蘋果、老鼠是梨子，兩顆水果剖開來，內部結構長得一樣，「很多你想知道的問題，藉由實驗可以回答」，但偏偏散發的香味就是不同，問題就是卡在人與動物是不同物種。

媒體追問，如果器官晶片成為顯學，以後是否不用動物實驗。她認為，短期來看，器官晶片模式難以完全取代動物實驗，現在是共存，但醫療研究終究會碰到物種的瓶頸，長期而言，這的確是未來發展趨勢。