古蹟環境聲作背景音樂 淡水古蹟博物館推Podcast節目

淡水古蹟博物館推出情境式Podcast節目「淡博名利」，全程在古蹟裡完成錄製，利用周邊的環境音當作背景音樂，營造身歷其境的「行腳節目」，內容不乏自嘲的設計對白與時事哏，盼透過爆笑內容翻轉大眾對博物館的印象。

淡古博物館長黃麗鈴表示，艱澀難懂的歷史利用詼諧幽默的方式轉譯為日常生活中的對話，讓聽眾在輕鬆的過程中了解文化脈絡的演變，很適合全家大小一起收聽。有興趣的聽眾可透過Apple Podcasts、KKBOX、Spotify、Google Podcasts、SoundOn Player、Firstory、Pocket Casts等App隨選隨聽，一起聽軼聞，認識更多歷史的趣事。

淡古博物館指出，他們除推薦收聽淡古Podcast「淡博名利」外，春節期間也推出「福虎揚威遊淡古」新春系列活動，只要在3間古蹟指定背景拍下虎爪照，上傳至社群媒體及標註淡水古蹟博物館，即可免費換取特製版徽章或磁鐵，每日限量30個。

淡古博物館表示，紅城小舖則是同步推出單筆消費滿160元即可抽扭蛋1次的活動，若名字含「ㄏㄨ」、「ㄏㄨˊ」、「ㄏㄨˇ」或「ㄏㄨˋ」就能直接抽1次，每日限量75個，幸運中獎者可免費帶回淡古最新「餐桌上的古蹟」系列的文創商品，歡迎大家在虎年試試好手氣。