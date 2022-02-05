北返車潮將達高峰 台南注意仁德、大灣交流道管制資訊

隨著春節連假即將進入尾聲，台南地區自初四開始已出現北返車潮，預計在今、明日初五至初六達到高峰，交通局長王銘德表示，國道高承載管制措施雖已解除，但國道1號仁德交流道在5日（初五）7時至19時仍封閉北上入口匝道，北上車輛須順向由大灣交流道北上匝道進入主線，其餘路段仍請民眾隨時注意交通資訊；6日解除仁德交流道北上匝道管制，呼籲北返遊客配合警方疏導，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

王銘德表示，交通局在連假期間持續在大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制策略，協助所有返鄉遊子及到訪台南的旅客能夠在台南行春、處處好行。

為掌握台南地區北返交通狀況，王銘德特別前往大台南智慧交通中心視察，及慰勉執勤辛勞的同仁，感謝連假期間台南各地雖然車多但仍保持順暢。