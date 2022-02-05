公德心如火花？民眾放完鞭炮 廢棄物竟留台東海濱公園

春節9天連假漸尾聲，不少民眾趁今天晴朗天氣出遊，台東市知名觀光景點海濱公園「國際地標」吸引大批遊客造訪，不過，現場景象卻令人傻眼，草皮上竟是滿地的炮竹和成堆鞭炮的垃圾，有遊客諷：「來拍垃圾嗎？」

「滿地鞭炮，實在有夠誇張！」來自台中的許先生說，放炮的人公德心素養真的很差，鞭炮放完應該自行帶走，一看就是好幾天累積下來的，才會滿地都是炮竹，誰看到這樣的景象，出遊心情都跟著變差了。

走進台東市海濱公園國際地標，可以說被鞭炮垃圾「淹沒」形容，無論是大草皮，還是海堤上，放眼望去都是放完留下的炮竹，甚至堆積成山，遊客幾乎是踩在炮竹上，騎腳踏車還得左閃右避，畫面相當突兀滑稽。

有遊客譏諷說：「是來拍垃圾嗎？地上都是炮竹和紙箱這麼拍都避不掉。」不反對放鞭炮，但還是得有人管，一個好的休憩景點，明知過年連假一定很多人走走，給人留下不好印象。

台東吳姓市民表示，今年春節市區鞭炮放的有點誇張，比起前幾年還來的多，時間也比較久，到凌晨2、3點還是有人放，會去海濱公園放的絕大多是在地人或旅外返家的人，外地客通常不會隨意亂放炮。