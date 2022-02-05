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初五高雄國一北上車潮多 兩起追撞事故造成短暫壅塞

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
國道一號北上340.7公里，以及364公里處各發生2起轎車追撞事故，造成交通壅塞。圖／翻攝自高速公路局1968APP
國道一號北上340.7公里，以及364公里處各發生2起轎車追撞事故，造成交通壅塞。圖／翻攝自高速公路局1968APP

今天是春節連續假期第八天，也是大年初五，國道各路段仍有出遊或提前收假的車潮出現，高雄國道一號上午發生2起追撞事故，導致道路壅塞外，其餘路段大致順暢；高速公路局南區養護工程分局提醒，雖然今年車流較去年減少約一成，但駕駛仍須留意都會區常態性壅塞，以及北返車潮易壅塞路段、時段。

今天上午國道一號、國道三號與國道十號高雄路段，多數路段車速皆可維持在80以上，除國道一號北上340.7公里，以及364公里處各發生2起轎車追撞事故，造成交通壅塞外，其他區域交通大致順暢，事故也順利排除，無釀成傷亡。

南區養護工程分局指出，上午國十東向燕巢系統仍有出遊車潮，依據往年經驗，出遊民眾會在下午返家，因此，下午3時國十西向返回左營的車流會增加。

南區養護工程分局表示，國道一號今天上午7時至10時陸續有車流增加的情況，國道一號鼎金系統下午2時至5時，除留意常態性壅塞，也會有北返車潮湧現。

此外，國道三號車流較國一少，但南區養護工程分局提醒，駕駛行經中寮隧道時，由於該路段車多易壅塞，駕駛應留意車前狀況，且切勿任意變換車道。

國道一號北上340.7公里，以及364公里處各發生2起轎車追撞事故，造成交通壅塞。圖／翻攝自高速公路局1968APP
國道一號北上340.7公里，以及364公里處各發生2起轎車追撞事故，造成交通壅塞。圖／翻攝自高速公路局1968APP
國道一號北上340.7公里，以及364公里處各發生2起轎車追撞事故，造成交通壅塞。圖／翻攝自高速公路局1968APP
國道一號北上340.7公里，以及364公里處各發生2起轎車追撞事故，造成交通壅塞。圖／翻攝自高速公路局1968APP

國道 車潮

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