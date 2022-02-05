不斷更新／一張圖表看初五省道易塞路段 清境農場車已停滿
•1968 國道即時路況：https://1968.freeway.gov.tw/
（13:20更新）
公路總局說，截至今中午12時止路況，東部台9線三棧至崇德路段有出現壅塞，以及台74線成功至快官、大里至霧峰路段有車多情形，其餘省道各路段路況大致良好。
公總說，目前台14甲線清境農場停車率已達100%、台8線太魯閣（天祥）已達90%，台9甲線烏來亦已達77%，民眾如欲行經上述路段或前往相關景點，建議預先留意路況，也請注意省道上資訊可變標誌(CMS)發布之路況及停車率資訊，適時改往其他景點遊憩，或善用公共運輸前往。
公總說，今日下半天，預估各地區主要幹道路段會有車流湧現，包含北部地區台61線鳳鼻~香山路段，中部地區的61線竹南路段、台74線快官~成功及大里~霧峰路段，南部地區台1線水底寮路段、台9線南迴公路等，以及東部地區的台9線蘇花公路等。
另部分觀光及參拜熱點亦會有車潮，如台2線福隆~瑞濱、萬里~大武崙及淡水路段、台3線大溪~慈湖及台19線北港朝天宮路段等。
今天是今年春節連續假期第八天，也是大年初五。交通部公路總局說，預估今日出遊返程及返回工作地的車潮湧現，易壅塞路段包含銜接國道的快速公路、觀光景點跟廟宇周邊路段。
公總說，銜接國道的快速公路如：北部台65線國3土城交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及宜蘭台9線往國5頭城交流道等路段車多。
公總說，旅遊觀光景點如：北部台2線東北角風景區、苗栗台3線大湖路段、南投台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊；及廟宇周邊道路如：台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府今日仍會有車多情形，請用路人出遊前先查詢周邊交通狀況後再出發，減少壅塞於車陣中的時間。
公總說，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台2線、台2乙線淡水路段、台61線香山至鳳鼻、台64線及台65線銜接國3路段、東部前往花蓮地區的台9線蘇花公路、中部台3丙線往竹山紫南宮、台21線日月潭路段、台61線中彰大橋路段及台74線大里二至霧峰、南部台19線北港朝天宮、台9線麻里巴橋路段、台1線水底寮路段及台86線銜接國3路段。
公共運輸部分，公總說，西部國道客運共計行駛5,426班次，疏運73,098人，疏運人數較110年同期減少37%；東部國道客運路線共計行駛1,248班次，疏運17,726人，疏運人數較110年同期減少34%。
以下為昨往返城際間重要省道路段的疏運情形說明：
1. 台61線西濱快速公路
(1) 北部路段(鳳鼻~南寮)：南向11,105輛、北向24,062輛(去年同期南向為11,954輛、北向為20,132輛)，南向約較去年同期減少7.1%、北向減少19.52%
(2) 中部路段(香山~竹南)：南向8,099輛、北向27,325輛(去年同期南向為8,801輛、北向為30,195輛)，南向約較去年同期減少7.98%、北向減少9.5%
(3) 南部路段(麥寮~北門)：南向9,353輛、北向19,245輛(去年同期南向為9,838輛、北向為23,988輛)，南向約較去年同期減少4.93%、北向減少19.77%
2. 台9線蘇花公路：南向8,853輛、北向19,069輛(去年同期南向為9,309輛、北向為22,462輛)，南向約較去年同期減少4.9%、北向減少15.11%
3. 台9線南迴公路：往台東9,975輛、往屏東16,982輛(去年同期往台東為8,484輛、往屏東為16,348輛)，往台東方向約較去年同期增加17.57%、往屏東方向增加3.88%
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