台東南迴公路上午順暢 警：下午返工車潮高峰

今天春節連假第8天，也是大年初五開工日，不少民眾開始返回工作崗位，公路總局預估台東南迴公路南下路段將湧入返工車潮。縣警局交通隊表示，返工車潮高峰期會出現在下午時段，用路人可避開。

縣警局交通隊指出，南迴公路台東往高雄方向南下路段，上午時段車流大致順暢，車速都能維持在60公里，預計下午2點至晚上8點，會有一波返工車潮，沿線重要路口已派遣警力站崗疏導，另有機動警力支援應變。

此外，特別注意易回堵瓶頸路段，包括金香365公里縮減道、金崙高架橋北端口、多良火車站、大武市區及森永草埔隧道南端口等，用路可以避開高峰期，提前或延後上路。