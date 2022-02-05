幼童吞異物9成發生在家中 鈕扣電池是大魔王

幼童誤吞異物事件屢見不鮮，9成以上發生在家中，鈕扣電池更是醫師眼中的「大魔王」，孩子誤吞腐蝕食道、氣管等，呼籲父母一旦發現孩子嘔吐、流口水等異狀，務必立刻就醫。

根據林口長庚醫院統計，2011年至2015年共有590名18歲以下孩童、青少年因誤食異物毒物送醫，其中男孩占52.3％、女孩占47.7％，平均年齡5歲，發生地點高達95％在家中，下午6時至晚上12時發生率最高。

林口長庚醫院兒童一般科醫師吳昌騰表示，孩童誤吞的異物千奇百怪，舉凡藥品、錢幣、鈕扣電池、玩具、清潔劑、巴克球等都是急診室相當常見的物品。

吳昌騰說，近年曾收治一名2歲女童，某天晚上突然嘔吐、流口水，爸媽才驚覺異樣、發現孩子脖子硬硬的，緊急就醫檢查才發現女童的喉嚨卡著鈕扣電池，且食道已經腐蝕。

「鈕扣電池堪稱兒童亂吞異物的大魔王。」吳昌騰說，鈕扣電池內含重金屬，具有強防腐蝕性、強鹼性，在人體內可能因環境潮濕導致短路，進而放電產熱，不僅可能燙傷黏膜、軟骨，電池液也會腐蝕食道黏膜，引起食道狹窄、食道穿孔、食道氣管廔管、雙側聲帶麻痺等併發症。

除了鈕扣電池，兒童益智玩具「巴克球」也是常見誤食物品，而且危險性更高。一名3歲孩童日前因肚子痛到住家附近診所就醫，但用藥後並未好轉，幾天後轉至長庚醫院就醫，照X光竟在腸胃裡發現23顆巴克球，導致腸胃破洞。

吳昌騰指出，巴克球具有強烈磁力，吞下肚後會將不同器官黏在一起，導致缺血、破洞，若沒儘早移除恐穿孔，美國已有吞食巴克球致死個案，日本至今也有超過124件兒童誤食案件，以1到3歲幼童占大宗。

此外，民眾把藥品分裝在飲料、食品容器內，也是造成誤食意外的元凶之一。吳昌騰說，日前一名17歲青少年半夜口渴，打開冰箱看到瓶裝飲料就往嘴裡倒，不料竟喝到祖母分裝的優碘，出現肺水腫、缺氧、低血壓和心跳過緩等症狀，緊急住進加護病房治療好一陣子才出院。

吳昌騰指出，優碘是常見的消毒劑和防腐劑，可能導致食道化學性灼傷、胃腸道腐蝕、嘔吐等，暴露劑量高還可能影響心血管系統，引發心血管衰竭、急性腎衰竭、甲狀腺機能亢進，恐危害生命安全。

長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉建議，家長平時應學習心肺復甦術（CPR）和哈姆立克急救法，當孩子誤吞異物時可即時急救，但若是誤食清潔劑或腐蝕性物質等毒物，則應立刻送醫、切勿催吐，以免食道和腸胃道遭受2次灼傷。