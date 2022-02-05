過年吃胖減肥去！「想練就練」雙北十大人氣單次付費健身房

輕鬆無壓力的健身體驗

辦公室坐久了，眼看腰間肉堆積得越來越不妙，每次都會直覺想到：「啊......該好好運動了」可是聽聞網路上健身房複雜的報價、可怕的業務傳說，每每還是令人望之生畏，最終再次打消了嘗試運動的念頭。

其實，考量到種種容易使人卻步的因素，許多健身房業者也應對推出相較之下合理透明的收費制度，這些可單次付費、以分鐘計費的健身場館，或許可作為沒有固定健身時間的健客，以及新手們試水溫的入門選擇。今天，就隨著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》以及網友評論探路，看看雙北熱議的十大單次付費健身房有哪些吧！

Image Source：facebook／對蛙練健身房-板橋新埔店

No.10運動學 Fitology

運動學 Fitology健身房就開在文山區興隆路全聯的樓下，由人稱「台灣第一小生」的林瑞陽兒子林禹所開，致力於打造「適合每個人的健身房」，場館主打免入會費的消費方式，要讓顧客無負擔地馬上開始運動，單次入場不限時費用為200元，也有包月及年約方案，館內主要的有氧器材為跑步機，同時配有纜繩滑輪訓練機、深蹲架與啞鈴區可供使用，極簡風的裝潢被粉絲形容為：「頗有禪境」可以專心運動。

延伸閱讀：「史上最強高中生」大谷翔平有多狂？網友熱議「十大驚人事蹟」快速認識他！

No.9泰坦運動空間

「運動並非獲得身材的手段，應當是生活中一部份」這是泰坦運動空間的經營理念，位於蘆洲的這家健身房，堅持透過科學健身的方式推廣運動，不僅所有教練均通過世界級的「美國ACE運動委員會」認證，使學員能更安全地獲得訓練效益，同時致力於栽培教練人才，開設有國際健身教練證照班。客戶可以選擇150元單次不限時的方案進場，感受專業場館呈現的熱情氛圍。

延伸閱讀：台灣人普遍不想讓小孩練體育？十大背後原因揭曉

No.8對蛙練健身房

說到板橋的健身場館，鄰近新埔捷運站的對蛙練健身房，是雙北重訓玩家必訪的一處，內部器材由TORQUE、Hammer Strength等國際大廠牌組成，除了自由重量的多元選擇，還配有專為舉重愛好者準備的川鋼舉重平台，在這裡，搶不到器材可沒辦法再拿來當成耍廢不練的藉口，眾多頂級設備單次150元入場就能使用。整體明亮、活潑的裝潢，更讓來體驗的新手能放心踏入：「一秒愛上運動。」

延伸閱讀：在家跟著他們舒展身心靈！10大網友熱議瑜珈線上教學頻道

No.7體育客 1ST Fitness

小時候的體育課，總是有別於其他科目，是課表上閃閃發光的存在，為了讓成年出社會的我們，重溫規律運動的美好，體育客 1ST Fitness健身房除了包月、訂閱制會員，也開放單次計費的入場方式，費用為每分鐘1.3元，場地器材設備以Life Fitness與PRECOR兩大歐美品牌為主，許多網友評論都指出這裡：「CP值相當高」疫情期間歷經全新改裝，成為信義、新莊區域健客的優質選擇。

延伸閱讀：高中生這麼帥是犯罪！20大HBL熱門明星籃球員報到

No.6三健客 3musclers

三健客 3musclers健身房是由健身YouTube頻道「健人蓋伊」中的三位成員：蓋伊、蔡藥師、波波聯手創立，目前在板橋和永和都有據點，消費方式以APP訂閱為主，根據可入場時段分為金、銀兩種會籍，也可以選擇單次不限時100元入場，或是一週299元不限次數入場方案。場館內採用ROGUE、ELEIKO、CYBEX等品牌設備，許多會員大推場地寬敞舒適、少干擾，來健身也有機會遇到老闆本人一起合照喔！

延伸閱讀：揭密十大發財金小知識 原來這家財神廟可以線上補財庫！

No.5健身星球 Star Fitness

在中和南勢角一帶出沒的健身愛好者們，可以考慮登陸這顆健身星球 Star Fitness，這家主題健身房內部裝潢全部以宇宙星球元素點綴，單次150元便可入場整天。在機械式器材選用上，場館購買的是義大利大牌PANATTA，全方位配置能練得到每個肌群，不熟悉使用的新手也不必擔心，帶路網友表示「教練、顧問都會親自操作示範、不會強推課程」、「設有女性專用區」讓健身體驗無壓力！

延伸閱讀：沒領40個月還是要爽花一波！網友年終獎金15大用途出爐

No.4BEING fit

統一集團旗下的健身房品牌BEING fit，期許如同7-ELEVEN般便捷，將健康帶進社區當中，展店方式採取緊鄰著小七的複合店模式，方便顧客就近補充運動營養品。消費方面，提供不綁約的單次付費，進場可以刷icash，還能用OPENPOINT點數兌換時數，進場第一小時100元（未滿一小時以一小時計），之後每半小時以40元計，對於臨時有運動需求的健客來說，相當便利。

延伸閱讀：用便當錢就可當存股族！十大網友公認必備證券商 手續費1元起

No.3健身魂 Soulfit

可單次付費的健身房之中，健身魂 Soulfit是早期便開放嗶悠遊卡入場的先驅之一，採1分鐘1塊錢的計費制度，沒綁約、抵低消的限制讓健客消費回歸單純，目前在台北有大安、萬芳兩個據點，適合習慣彈性時間健身的族群前往。另外，從網友偷偷分享的情報指出，這間除了肌肉巨巨、天菜正妹超多，也是許多藝人私下喜歡來練的愛店之一：「絕對可以在這邊找到當作目標的理想體態。」

延伸閱讀：財富自由GET！高手才知道的超夯十大理財好康

No.2三百壯士俱樂部

24小時營業的三百壯士健身俱樂部，除了適合夜貓子，也是許多藝人鍾愛的健身地點，目前共有三重、西門、板橋三家分店，雖然消費方式以年約為主，但只要攜帶著證件或護照，也可以用250元的價格單次進場，不限時並同樣可以使用衛浴等設施。三百壯士俱樂部由身為台灣知名健美選手、綽號「魔王」的許家豪執行長領軍，根據會員分享：「館內運動氣氛濃厚，不論男女都超認真」而且教練不會強推課程，非常親民。

延伸閱讀：小資族、投資小白快看！十大熱門「增加收入方式」幫自己年終加薪

No.1xarefit 享健身

科技運動平台xarefit 享健身將包含台北信義、內湖和台中在內的五間分店，稱之為共享運動空間，品牌的核心服務都經由APP自動化提供，從加入會籍、入場到報名課程，全都在一支手機上完成，APP內的會籍資格頁面中，可以找到200元的單次入場方案，除了能使用場館內各式器材設施，訂閱會籍每月享有一次的InBody體脂測量服務，也能透過加購選項獲得，套餐組合相當彈性、多元。

延伸閱讀：投資不嫌晚！十大「新手必追」理財IG帳號盤點 圖表、懶人包超好懂

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月26日至2022年01月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『單次付費健身房』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」