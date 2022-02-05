不斷更新／國5北返紫爆！ 恐塞至明天凌晨2時 雪隧已回堵4.5公里

（13:10更新）

國5北向路段從上午就開始壅塞，下午1時許，宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速只有17公里。

北向各地方道路進入國5都出現排隊車龍。國5北上主線雪隧回堵4.5公里；各入口排隊：頭城(台9)1.5公里、頭城(宜4)1.5公里、宜蘭1.5公里、羅東1.5公里、蘇澳1公里。

另外，高公局說，目前在國道1號北向楠梓至岡山路段受到先前2起事故影響，該路段車多壅塞，已回堵約有6公里。

國5宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速只有17公里。圖／取自高公局網站

（12:25更新）

高公局說，截至上午11時，國道全線交通量為32.8百萬車公里，預估今天交通量為130百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅至台中系統；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局說，今上午10時1分國1北向340.7公里處，2輛小客車追撞，占用內側車道，並於上午10時16分排除，造成回堵3公里。上午10時52分國1北向168公里處，5輛小客車追撞，占用內側車道，並於上午11時14分排除，造成回堵2公里。上午10時53分國1北向351公里處，2輛小客車追撞，占用內側車道，並於上午11時9分排除，造成回堵3公里；均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局說，預判今天下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

（12:00更新）

高公局說，目前在國道1號北向岡山至高科路段車多壅塞，已回堵約有8公里。國道1號北向永康至新市地磅路段車多壅塞，已回堵約有6公里，請駕駛人提前避開壅塞路段，改道行駛，行經車多路段，保持行車安全距離，小心行駛。

（11:30更新）

高公局說，國5北向雪隧通過量，截至上午9時，已經達到1萬3902輛次；相較去年同期已減少15.7%。稍晚車潮將陸續湧現，並且持續到翌日凌晨1、2時才會紓解。

上午11時，國5宜蘭-坪林北向路段壅塞，時速最低只有24公里；北向主線雪隧回堵4公里；各入口排隊：頭城(台9)1公里、宜蘭1公里、羅東1.5公里、蘇澳0.5公里。

（10:30更新）

國5雙向都出現明顯車潮，頭城-坪林交控北向路段車多壅塞，時速只有34公里。國5北上主線雪隧回堵2.5公里，各入口排隊：宜蘭0.5公里、羅東1公里。

（9:50更新）

國5一早就出現北返車潮，目前頭城-坪林交控北向路段車多壅塞，時速只有37公里。國5北上主線雪隧回堵1公里。

（8:30更新）

今天是春節連續假期初五，高速公路局說，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為13.3百萬車公里。

高公局說，今天0-5時交通量為9.9百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.8倍；預估今天交通量為130百萬車公里。

昨天全日交通量為116.4百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍。

高公局說，昨天路況除國1北向豐原至台中系統、新竹至湖口、國3北向茄苳至寶山、關西服務區至高原及國5北向頭城至坪林於今天凌晨1時逐漸紓解外，其餘路段於昨晚9時後大致順暢。

今天相關疏導措施包括： 14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

（7:30更新）

今天是春節連續假期初五，國道5號一早就出現北返車潮，目前國道各路段大致順暢。高公局預估國道交通量為130百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.5倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.7倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發。

今天國道相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。