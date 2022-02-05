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低溫10.6度！今天強冷空氣影響 吳德榮：下周一晚天氣驟變
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面低雲仍多，回波大多在東側海上，大台北有弱回波，北海岸、東半部有局部降雨，大台北亦有零星少量飄雨。截至上午7時本島平地最低氣溫依序為新北石門區10.6度，基隆七堵區11.0度，桃園楊梅區11.1度。
他說，今天強冷空氣影響，北台灣偏冷，中南部白天舒適早晚冷，應注意保暖；東半部有局部短暫雨，大台北有零星飄雨的機率，新竹以南晴時多雲。北部11至17度，中部11至23度，南部12至25度，東部12至23度。
吳德榮說，明天清晨因輻射冷卻加成，本島平地最低氣溫仍在10度左右，白天起冷空氣稍減弱、氣溫微升，北台灣仍偏冷、中南部白天舒適早晚冷；桃園以南晴時多雲，大台北東側及東半部偶局部短暫雨。
他說，下周一天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧。下周一晚至下周二晨鋒面快速通過，天氣驟變；各地有明顯降雨、氣溫遽降。
下周二白天起至下周四天氣迅速好轉，各地晴時多雲；受冷空氣影響，北台灣偏冷，中南部白天舒適早晚冷、日夜溫差大。下周五冷空氣減弱、氣溫漸升，西半部晴時多雲，東半部偶局部短暫雨。
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