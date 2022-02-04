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台彩超級紅包 桃園刮走2個2千萬、1輛BMW+200萬

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市賣出2個2000萬元刮刮樂超級紅包，消息傳出後買氣很快加溫，圖為桃園區南平路今晚9點過後的彩券行，買氣不減反增。記者鄭國樑／攝影
桃園市賣出2個2000萬元刮刮樂超級紅包，消息傳出後買氣很快加溫，圖為桃園區南平路今晚9點過後的彩券行，買氣不減反增。記者鄭國樑／攝影

台彩春節期間推出刮刮樂「超級紅包」最大獎有5個2000萬元，已開出兩個且全落在桃園市，先後被龍潭、桃園區幸運兒刮走。消息傳出，加上大樂透加碼至15日，迅速拉高刮刮樂、彩券買氣，即便氣溫再低又下雨，有的投注站晚上近10時還可見排隊和刮彩券人潮。

根據台彩先前發布的消息，第一個2000萬超級紅包是一位龍潭遊走型經銷商賣出，今再公布第2位幸運得主一樣在桃園，由桃園區龍壽路金旺發投注站賣出，幸運兒是30多歲男性。其實不只千萬元得主在桃園，中壢區新中北路金沙第彩券行2月1日有一位越南籍男子，領了年終獎金以後買刮刮樂，刮中第2大獎BMW+200萬元。

台彩今年春節期間推出「超級紅包」共有5個2000萬元頭獎、9個200萬元+BMW休旅車，還有650個100萬元等大獎統計至2月2日，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、154個100萬元。

桃園 彩券行 刮刮樂

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