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轟隆一聲巨響就結束 新竹峨眉連10震「非常奇怪」
新竹縣峨眉鄉今天上午10點44分到晚上7點22分，接連發生10起地震，縣議員邱振瑋認為「非常奇怪」，轟隆一聲巨響，上下震動後結束，有別於一般地震，造成人心惶惶。他擔心會喚醒新城斷層帶，希望中央請專家了解查察，讓鄉親釋疑。
峨眉鄉今天接連發生地震，震度1到4級不等，雖沒傳出重大災情，邱振瑋也接到許多電話詢問，他表示，這次地震非常奇怪，不僅密集發生，且與一般地震左右、上下晃動不一樣，轟隆一聲巨響，上下震動就結束，民眾有很多疑問，亟待有個答案。
邱振瑋說，一些民眾都在問是真的地震嗎？還是某種實驗或測試？尤其峨眉附近有新城斷層帶，已沉寂多時，會不會因此被喚起活動？希望中央找專家釋疑給交代，讓民眾可以安心過年。
一連10震，讓當地許多人超有感，有網友表示，「老家在新竹高樓真的擔心到不行」、「超可怕」、「怎麼又震了」、「有完沒完啊」，還有網友留言，「竹東剛才連兩個有感，不大但有震動聲」，但也有網友安撫「小震把能量消耗掉了，就不會有大的了」。
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