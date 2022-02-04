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大年初四湧北返潮 國5車潮恐塞到深夜

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭、花蓮即時報導
國道5號今天早上起陸續出現北上車潮。記者林佳彣／攝影
國道5號今天早上起陸續出現北上車潮。記者林佳彣／攝影

大年初四春節連假第7天，國道5號、蘇花路廊早上起陸續出現北上車潮，其中國5車輛走走停停，午後車流量持續，宜蘭到頭城段還出現紫爆，時速不到20公里。宜蘭縣政府警察局交通警察隊表示，北上各匝道有排隊回堵情形，需時間消化車流，壅塞情形預估深夜11點後紓解。

國5今天早上10點開始，逐漸湧現北返車潮，雪隧平均時速約25公里，主線一度回堵約4.5公里，車流量中午過後仍不斷。由於啟動主線、各匝道儀控，北上車流行車速度慢，各匝道出現排隊回堵情形。

蘇花路廊方面，公路總局第四區養護工程處表示，民眾今天出遊、提早北返車輛增多，車流與昨日一樣仍是北上多於南下，崇德端北上車流早上9點就湧現。統計至下午3點，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮的車流量為6645輛，北上花蓮往宜蘭則有9840輛。

至於壅塞路段，北上方向為觀音谷風隧道、和平路段、中仁隧道，以及新城路段，回堵最多達3公里；車多路段則有錦文隧道、大清水至崇德路段，車陣最長達7公里遠。新城警分局崇德派出所長林金章指出，崇德段北上車潮多，視現況實施分流管制，也加派警力提醒用路人加快行車速度。

明天大年初五，蘇花路廊北上車流預估早上9點湧現且持續到晚間。宜蘭警方預估，國5北上車流接近中午開始出現，因啟動匝道儀控，主線、各北上匝道會出現回堵車流；下午2點至晚間9點實施高乘載管制，北返車潮壅塞情形恐持續到深夜。

宜蘭警方指出，今年春節連假天數多而分散車流，前段出遊潮在昨天、今天已陸續北上，接下來北返則是中段出遊的民眾。

警方分析，有些用路人過境宜蘭縣，會到宜蘭市、羅東用餐，或在蘇澳採買後，在交流道排隊上國道，因此未有大量的縣內旅遊潮；加上近日天候不佳，宜蘭傳藝園區、梅花湖等景點周邊未出現大量車潮，像是礁溪市區的人車潮不如以往爆滿。

台9線崇德段今天北上車潮多，警方實施分流管制。圖／新城警分局提供
台9線崇德段今天北上車潮多，警方實施分流管制。圖／新城警分局提供
春節連假進入尾聲，國道5號今天早上起陸續出現北上車潮。圖／宜蘭縣政府警察局提供
春節連假進入尾聲，國道5號今天早上起陸續出現北上車潮。圖／宜蘭縣政府警察局提供

宜蘭 車潮 蘇花路廊

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