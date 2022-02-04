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易塞路段出爐！初五省道湧返工車潮 客運還有逾八成座位

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台9線示意圖。聯合報系資料照
台9線示意圖。聯合報系資料照

今天是大年初四，交通部公路總局說，受出遊車潮影響，部分省道車多。預估明天初五，省道主要幹道將有返回工作地的車流陸續出現。建議民眾可以多利用大眾運輸工具，東西部國道還有逾八成的空位。

公總說，今天下午時段屏東台1線水底寮北上方向、雲林台19線北港朝天宮路段及台3線梅山路段、南投台3丙線竹南紫南宮、台21線日月潭、嘉義台18線銜接中埔交流道有車多、壅塞情形；另受返回工作地車潮影響，北部台15線新竹香山至南寮、台61線台中伸港至龍井、台9線蘇花路廊花蓮往宜蘭及台9線南迴公路台東往屏東，皆已陸續有車潮湧現，車流量大請用路人耐心駕駛。

公總說，明天為春節連假第八天，春節連續假期將近尾聲，預估省道主要幹道將有返回工作地的車流陸續出現，包含新竹的台15線鳳鼻至香山路段、苗栗的台61線竹南路段、花蓮至宜蘭的台9線蘇花路廊、台東至屏東的台9線南迴公路、恆春至屏東的台1線水底寮路段。另各觀光風景區仍會有短途的旅遊旅次，因此銜接國道的快速公路，包含台74線臺中環線接國3、台18線中埔交流道、台86線關廟接流道接國3、台65線土城交流道及台64中和交流道接國3，預估會有車多或壅塞情形。

公總提醒用路人，出發前多查詢即時路況，避開尖峰時段再前往，並請用路人與前車保持安全車距，勿超速及疲勞駕駛。

公總說，已督導各客運業者落實車輛安全整備及防疫措施，定期辦理場站及車輛消毒作業，請搭乘公路客運民眾也配合防疫規定，共同創造安心的乘車環境。為提供民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,028班次，疏運24,926人；東部國道客運路線共計行駛426班次，疏運4,698人。

公總說，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有81%空位，東部國道客運尚有91.9%空位，有搭乘需求民眾，歡迎至各客運業者網站查詢。

國道客運 屏東

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