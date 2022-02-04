自備餐具食物新鮮吃 加強防疫且避免傳染性腸胃炎

春節期間台中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院急診室出現家中有人上吐下瀉或腹痛就醫之後，其他家人也出現一樣症狀就醫狀況。嘉榮副院長蔡政翰表示，經了解大多因過年期間聚餐民眾食用重複加熱的食物導致腸胃炎，或有長輩因味覺較差，食物變質仍不知，於烹煮食用後不久即腹痛而就醫的案例。蔡政翰提醒民眾食物要新鮮吃，聚餐應使用公筷母匙並減少交談，不但要防疫也要避免傳染性腸胃炎。

副院長蔡政翰說明，腸胃炎可分為傳染性及非傳染性的腸胃炎，其中傳染性腸胃炎又區分為因輪狀病毒、諾羅病毒入侵人體產生的病毒性腸胃炎；或因大腸桿菌、沙門氏菌汙染食物致病的細菌性腸胃炎，兩者皆會有腹痛、腹瀉症狀，嚴重甚至有發燒、脫水、嘔吐、無力的情形發生，遇到上述症狀患者應多補充水分、電解質、讓腸胃休息避免油膩刺激或容易脹氣的食物，並盡速就醫。

蔡政翰指出，傳染性腸胃炎的傳染途徑，為口沫傳染，因疫情關係，民眾多有戴口罩、勤洗手的防疫好習慣，故今年春節因腸胃症狀至急診就醫的病患減少。

蔡政翰表示，年節食物要「新鮮吃」、食品應以「充分但不重複加熱」為原則。因傳染性腸胃炎乃以口沫傳染，故建議家中備餐的人要勤洗手，及處理食材或享煮時，戴口罩或不交談，同桌共食使用「公筷母匙」；餵食幼童，若食物較大較硬，大人勿咀嚼後餵食，可以煮久一點或以食物剪刀處理過，再餵食幼兒；若家中已有人被診斷出有傳染性的腸胃炎，建議與家人互動時要載口罩，徹底杜絕各種感染型腸胃炎的傳播途徑；避免家中1人罹患傳染性腸胃炎，全家被感染的狀況發生。

蔡政翰提醒民眾，春節親友相聚交流的時間增加，在疫情期間，盡量避免群聚接觸，保持安全社交距離，非必要避免到人多的地方，不但可避免因飛沫造成的傳染型腸胃炎，也可防疫，大家一起過個平安、健康的福氣虎年。