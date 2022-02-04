大陸冷氣團來襲急凍！這天探10度 各地降雨狀況看過來

今天初四開始，受到大陸冷氣團影響，各地有感轉涼，會一路冷到初六清晨。中央氣象局說，今晚到明天清晨是最冷的時候，低溫下探10度。這波冷空氣將影響到初六清晨。

氣象預報員林定宜說，今晚到明天清晨是冷空氣最強的時候，明晚到後天清晨也很冷，但有加上輻射冷卻效應。

林定宜說，目前已發布低溫特報，苗栗、金門有10度以下低溫。西半部、東北部低溫12到14度，東部、東南部16到17度，沿海空曠地區跟近山區平地氣溫更低。高溫部分明天跟今天沒有差多少，北部、東北部15到17 度，中部、東部、東南部20到22度，南部25度左右。

水氣方面，林定宜說，水氣明天會比今天少，迎風面北部、東半部雲量比較多，整天偶爾有局部短暫雨。此外，連日降雨，山區慎防坍方落石。

林定宜說，冷氣團會影響到初六清晨，白天以後冷氣團逐漸減弱，但早晚還是冷，北部、東北部還是涼冷，其他地區也還是有冷的感覺。

林定宜說，初五、初六水氣逐漸減少，東北部有短暫雨，桃園以北、花東有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。初六白天冷氣團減弱，氣溫回升，剩大台北東側跟東半部有局部短暫雨。

至於是否會降雪，林定宜說機率慢慢減少。今天下半天以後水氣逐漸減少，到下周一之前，機率都不高。