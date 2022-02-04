新竹初四連8震 鄭明典認罕見：過去沒那麼密集

今天是大年初四，不過從今天上午10時44分起，新竹縣峨眉鄉已經發生八起地震，連中央氣象局長鄭明典都覺得罕見。

根據地震測報中心資料，從今天上午10時44分起到下午3時42分，新竹縣峨眉鄉陸續發生八起地震，地點皆在新竹縣政府南方，地震深度從5.2公里到9.6公里不等。規模最小2.4，最大則有3.7。

鄭明典甚至在臉書上表示，「連續幾次了！」他接受本報採訪時坦言，該地連續地震在紀錄上很少見，過去沒有那麼密集，但確實存在斷層，地震中心正在確認，可能需要小心一點。

地震測報中心受訪則說，今天上午起有八個都在新竹峨嵋鄉，深度都在10公里以內，規模4.0以內，是群震現象，原因應是西部斷層活動造成。該地過去20年以來規模大於4.0只有三筆，且都還是比較局部，確實很少見。

地震測報中心還說，很多民眾說打過來有聽到聲響，可能是因為地震深度很淺，位置又在正下方，P波打上來，會引起空氣跟著震動，才會有一些民眾聽到像氣爆聲音，而非真的爆炸。

就有網友表示，從來沒有碰過這樣的情況，每次都先聽到「打鼓」聲音，瞬間有感強烈搖晃幾秒才停。