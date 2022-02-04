蘇花路廊北上車流增多 花蓮崇德段實施分流管制

春節連假進入尾聲，蘇花路廊今天上午9時出現北上車潮，截至下午2時許北上車輛逾8800輛，花蓮警方視車流狀況於崇德路段實施分流管制，每5分鐘放行，車多狀況預計晚間8時後才會緩解。

今天是春節連續假期第7天，公路總局發布新聞稿指出，蘇花路廊自3日起呈現北上多於南下的趨勢，截至今天下午2時，蘇花路廊南下約4800輛，北上約8800輛。

公路總局指出，今天上午8時起，台9線花蓮崇德實施大客車優先道措施，並開放蘇花改北上大客車行駛路肩。

蘇花路廊花蓮崇德段因雙車道匯入單車道，為避免北上車流增多造成交通壅塞，今天上午11時、下午1時起分階段實施分流管制。

花蓮新城警分局崇德所長林金章今天下午接受媒體聯訪指出，警方視現場狀況實施分流，管制路段從太魯閣大橋起，北上車道5分鐘輪流放行，並加派警力於匯德隧道口疏導，提醒用路人加快車速。

花蓮警方預估，依據昨天蘇花路廊交通趨勢研判，預估今天花蓮北上宜蘭車潮預計晚間8時後緩解，提醒用路人配合員警引導，遵循車道管制及分流秩序循序漸進。