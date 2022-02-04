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出遊車潮多台一線枋寮段南北車流都大 行車速度慢

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
枋寮分局下午1時許在台1線沿山路口分流，引導外側車輛右轉行駛替代道路沿山公路，以疏導台1線北上車流。記者卜敏正／翻攝
枋寮分局下午1時許在台1線沿山路口分流，引導外側車輛右轉行駛替代道路沿山公路，以疏導台1線北上車流。記者卜敏正／翻攝

大年初四南部出遊車潮仍多，屏東縣枋寮警分局轄區台1線與台17線交匯處，今天上午8時起南下車道湧入車流，上午8點到9點車流量近2千輛次，上午11點到12點南下車流量近3千輛次，北上也近2千輛次，警方已啟動調撥車道分流，初估今天南下車流量約3萬餘輛次，比昨天略少。

枋寮分局表示，今天上午10點到下午1點之間，南下每小時車流量約2800到3000輛次， 北上也達到1800到2000輛次，為了讓行車更順暢，下午1時57分實施台1線北上車流，在沿山路口（439公里處）分流，引導外側車輛右轉行駛替代道路沿山公路，以疏導台1線北上車流。

行經該路段陳姓駕駛表示，趁著連續假期結束前要回台東工作，原以為中午車潮會少一點，沒想到車流這麼多，而且南下北上車子都不少，沿路走走停停，原本只需要20分鐘車程，走了快1個小時。

枋寮分局下午1時許在台1線沿山路口分流，引導外側車輛右轉行駛替代道路沿山公路，以疏導台1線北上車流。記者卜敏正／翻攝
枋寮分局下午1時許在台1線沿山路口分流，引導外側車輛右轉行駛替代道路沿山公路，以疏導台1線北上車流。記者卜敏正／翻攝

車潮 車道 屏東縣

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