聽新聞
test
0:00 / 0:00
出遊車潮多台一線枋寮段南北車流都大 行車速度慢
大年初四南部出遊車潮仍多，屏東縣枋寮警分局轄區台1線與台17線交匯處，今天上午8時起南下車道湧入車流，上午8點到9點車流量近2千輛次，上午11點到12點南下車流量近3千輛次，北上也近2千輛次，警方已啟動調撥車道分流，初估今天南下車流量約3萬餘輛次，比昨天略少。
枋寮分局表示，今天上午10點到下午1點之間，南下每小時車流量約2800到3000輛次， 北上也達到1800到2000輛次，為了讓行車更順暢，下午1時57分實施台1線北上車流，在沿山路口（439公里處）分流，引導外側車輛右轉行駛替代道路沿山公路，以疏導台1線北上車流。
行經該路段陳姓駕駛表示，趁著連續假期結束前要回台東工作，原以為中午車潮會少一點，沒想到車流這麼多，而且南下北上車子都不少，沿路走走停停，原本只需要20分鐘車程，走了快1個小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言