汐止到八堵橋自行車道打通 基隆河畔基隆已可串連雙北

想從汐止騎自行車一路到八堵嗎？現在已經打通了！基隆市政府工務處表示，目前的基隆河畔自行車道已經完成「暖暖八中社區(八德橋)－汐止舊五堵隧道口」段，這也代表基隆正式從今年起，終於可以騎著自行車，沿基隆河畔一路到達新北市、臺北市士林區的洲美橋，甚至往北可抵達淡水老街或八里左岸，往南可到新店碧潭或三峽鶯歌。

基隆河岸自行車串連計畫，是基隆市長林右昌就任後就一直在努力推動的計畫，在歷經無數次跟中央的開會、協商、溝通，終於在去年獲得中央認同，行政院長蘇貞昌去年2月到現場踏勘後，拍板同意透過跨域合作。

市府工務處今天指出，經由經濟部、內政部、交通部及基隆市政府共推計畫，並在1年內，順利打通了基隆－新北的第一階段串連作業。

基隆河流經基隆市約12公里，目前第一階段已經打通舊五堵隧道口到八堵橋約10公里，沿線幾處斷點皆已在本階段內貫通，過去自行車只能騎到新北基隆交界，現在已經可再往前推進到八堵橋。