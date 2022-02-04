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春節四大飲食攻略 林智堅代言吃得健康無負擔

聯合報 / 記者范榮達／新竹即時報導
新竹市政府衛生局今天公布「春節飲食四攻略」，市長林智堅代言，只要善用飲食技巧，就可吃得健康無負擔。圖／新竹市政府提供
新竹市政府衛生局今天公布「春節飲食四攻略」，市長林智堅代言，只要善用飲食技巧，就可吃得健康無負擔。圖／新竹市政府提供

春節假期9天，難免大魚大肉，新竹市政府衛生局今天公布「春節飲食四攻略」，包括多吃蔬果、年菜聰明煮、零食取巧吃、規律運動，市長林智堅代言，只要善用飲食技巧，就可吃得健康無負擔。

衛生局今天公布「春節飲食四攻略」，林智堅表示，春節期間飲食文化是親友聯繫感情的方式，只要善用飲食技巧，就可吃得健康無負擔，「3多4少」飲食原則，包括多吃蔬果、多用蒸煮、多喝水、少油炸、少鹽、少糖、少加工，並搭配購買食品「5不原則」，包括標示不清不買、有異味不買、過於鮮豔不買、來源不明不買、包裝有破損不買。

衛生局指出，「春節飲食四攻略」攻略一「蔬果多一點」，除每天攝取足夠的3蔬2果外，可運用彩色蔬食入菜，以符合高纖健康取向，有飽足感減少熱量攝取，還可刺激腸胃蠕動、幫助消化。

攻略二「年菜聰明煮」，建議民眾選用當季在地天然食材，善用油脂含量低的豆製品與雞肉、魚肉，取代部分紅肉攝取，烹調方式以蒸、煮、烤、滷取代煎、炸、裹粉，調味以蔥、蒜、薑、胡椒、八角等佐料，來增添食物的風味。

攻略三「零嘴取巧吃」，衛生局表示，零嘴、堅果需適量購買、酌量享用、仔細挑選，更可以健康的食物取代高熱量零嘴，像是新鮮的蔬菜棒沾優格、蒟蒻干（條）等，另外盡量以開水或無糖茶取代含糖飲料。

攻略四「維持規律運動」，每天30分鐘中等費力身體活動，多善用家附近公園體健設施，邀親友一同輕鬆健走。

衛生局 春節

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