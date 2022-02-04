新北發票登錄抽獎最後一波 加碼送369萬保時捷
為鼓勵民眾到新北消費，新北振興加倍奉還「發票登錄抽獎」最終一波在2月21日，當天將送出Luxgen URX 七人旗艦款精裝版、保時捷 Taycan電動車以及超過2500個獎項，多項好禮大放送。過年期間，新北市觀光工廠、招商案的飯店或商場以及各大商圈都有推出年節優惠方案。
經發局長何怡明今天表示，新北市的「登錄發票抽獎」共祭出3波活動，民眾參加踴躍，活動推出至今，已累計近百萬人參加，發票登錄張數高達340萬張、發票登錄金額約60億元，其中民眾消費類型又以餐飲、百貨類以及3C家電為最大宗。
經發局表示，「登錄發票抽獎」獎項豐富多元，只要單筆消費滿300元，就有機會將Luxgen URX 七人旗艦款精裝版、Gogoro、iPhone 13、PS 5等獎品輕鬆帶回家。另外，發票日期110年10月8日至111年2月15日登錄金額累計滿2,000元，壓軸加碼抽價值369萬元的保時捷Taycan電動車，具有新北市學生身分則再加碼抽200台iPad及150台AirPods。
最後一波抽獎將在2月21日辦理，趁著春節期間新北店家消費，消費愈多中獎機會愈大，在2月17日前登錄發票，就有機會成為百萬車主。
第一波抽獎獎品已於農曆年前完成發送，幸運兒們在春節期間，可以持著飯店住宿券，安排小旅行，或持著百貨禮卷購物，或是相約好友到戲院看電影。
除「登錄發票抽獎」以外，新北市也推出「新北加倍券」，適用範圍除了指定市場、夜市外，還包含商圈、觀光工廠、旅宿、一般商業、四大超商等超過1萬6000家商店，使用期限至111年4月30日止，還沒使用的民眾也要記得盡快使用，以免影響權益。任何一張發票都是中獎的關鍵，趕緊找出遺漏的發票，上「加倍奉還」官網登錄(網址：https://double.ntpc.gov.tw/)。
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