快訊

直播／桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北發票登錄抽獎最後一波 加碼送369萬保時捷

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
「登錄發票抽獎」獎項豐富多元，只要單筆消費滿300元，就有機會將獎品輕鬆帶回家。圖／新北市政府提供
「登錄發票抽獎」獎項豐富多元，只要單筆消費滿300元，就有機會將獎品輕鬆帶回家。圖／新北市政府提供

為鼓勵民眾到新北消費，新北振興加倍奉還「發票登錄抽獎」最終一波在2月21日，當天將送出Luxgen URX 七人旗艦款精裝版、保時捷 Taycan電動車以及超過2500個獎項，多項好禮大放送。過年期間，新北市觀光工廠、招商案的飯店或商場以及各大商圈都有推出年節優惠方案。

經發局長何怡明今天表示，新北市的「登錄發票抽獎」共祭出3波活動，民眾參加踴躍，活動推出至今，已累計近百萬人參加，發票登錄張數高達340萬張、發票登錄金額約60億元，其中民眾消費類型又以餐飲、百貨類以及3C家電為最大宗。

經發局表示，「登錄發票抽獎」獎項豐富多元，只要單筆消費滿300元，就有機會將Luxgen URX 七人旗艦款精裝版、Gogoro、iPhone 13、PS 5等獎品輕鬆帶回家。另外，發票日期110年10月8日至111年2月15日登錄金額累計滿2,000元，壓軸加碼抽價值369萬元的保時捷Taycan電動車，具有新北市學生身分則再加碼抽200台iPad及150台AirPods。

最後一波抽獎將在2月21日辦理，趁著春節期間新北店家消費，消費愈多中獎機會愈大，在2月17日前登錄發票，就有機會成為百萬車主。

第一波抽獎獎品已於農曆年前完成發送，幸運兒們在春節期間，可以持著飯店住宿券，安排小旅行，或持著百貨禮卷購物，或是相約好友到戲院看電影。

除「登錄發票抽獎」以外，新北市也推出「新北加倍券」，適用範圍除了指定市場、夜市外，還包含商圈、觀光工廠、旅宿、一般商業、四大超商等超過1萬6000家商店，使用期限至111年4月30日止，還沒使用的民眾也要記得盡快使用，以免影響權益。任何一張發票都是中獎的關鍵，趕緊找出遺漏的發票，上「加倍奉還」官網登錄(網址：https://double.ntpc.gov.tw/)。

發票日期110年10月8日至111年2月15日登錄金額累計滿2000元，壓軸加碼抽價值369萬元的保時捷Taycan電動車。圖／新北市政府提供
發票日期110年10月8日至111年2月15日登錄金額累計滿2000元，壓軸加碼抽價值369萬元的保時捷Taycan電動車。圖／新北市政府提供

發票 觀光工廠

延伸閱讀

初四後中南部民眾返新北 侯友宜：防疫要到位防堵擴散

疑閃避轉彎車輛 保時捷跑車自撞分隔島翻車

新北確診少年的母親也染疫 高雄公布1家三口足跡

初二新北疫苗開打！中和環球今、明打莫德納

相關新聞

幸運之鎮！短短3個月相距不到1公里 開出2個億萬頭彩

財神再降臨！繼去年10月5.96億元威力頭彩獎落雲林斗南鎮，一人獨得之後，短短約只3個多月，昨天大樂透1.86億頭彩，再...

冷到初六 國五北向午後高乘載管制

大年初五，受到大陸冷氣團來襲，今天清晨苗栗、金門低溫下探十度，北部、東北部整天有局部短暫雨，今晚到明晨也受輻射冷卻影響，...

新竹峨眉半小時內連2震！規模3.7 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午3時6分發生芮氏規模3.7地震，地震深度5.2公里，震央位於新竹縣政府南方13.6公里(...

提早收假車潮 國5今將狂塞18小時

農曆春節接近尾聲，今天國道將湧入出遊及提早收假車潮，交通部高公局預估有九大「地雷」路段，以北向為主，國五宜蘭至坪林路段最...

今起低溫下探10度 高山可望追雪

今天大年初四，冷空氣南下，各地有感降溫。中央氣象局表示，今晚到明晨這段期間最冷，桃竹苗及宜蘭地區可能下探十度，初六才會逐...

出遊、收假都上路 國5宜蘭頭城段壅塞

今天是大年初四，部分路段陸續出現當天出遊及提前收假的車潮，國5北上宜蘭到頭城段交通擁塞，坪林路段則交通順暢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。