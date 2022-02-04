快訊

直播／桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

返鄉加出遊車潮！國道中部路段紅通通 預計車多到下午

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
國道一號彰化路段一早車潮還不多，10時之後陸續湧現。記者林敬家／攝影
國道一號彰化路段一早車潮還不多，10時之後陸續湧現。記者林敬家／攝影

今天大年初四，國道中部路段持續有出遊車潮，加上北返車潮也湧現，多處時速只有20到40公里，車多狀況預計會持續到下午，國道警方提醒車多時，開車要格外注意車前狀況，避免發生事故。

中部今天上午天氣轉晴，國道七隊指出，從今天10點之後快官到霧峰系統車潮湧現，因接往國道六號，屬於出遊車潮，時速在20到40公里，另快官到和美交流道以及民間到中興交流道應是北返返鄉車潮，屬於車多狀況，預計至少會持續到下午2點之後。

國道三隊表示，昨天國一北向台中系統至三義、西螺至埔鹽系統晚間車多，一直到深夜零時才恢復順暢，今天早上9時30分以前轄線都還算順，但10時開始車多，南向彰化至北斗，北向西螺至埔鹽系統、北向大雅至后里車多，提醒用路人注意車速，避免追撞。

今天大年初四，國道中部路段持續有出遊車潮，加上北返車潮也湧現，多處時速只有20到40公里。圖／翻攝高速公路1968
今天大年初四，國道中部路段持續有出遊車潮，加上北返車潮也湧現，多處時速只有20到40公里。圖／翻攝高速公路1968

國道 車潮

延伸閱讀

初四國道防9地雷路段 國5塞到隔天凌晨 北向趁上午出發

明湧出遊收假車潮！ 高公局提最佳上路時段

初三北返車潮 國5宜蘭到頭城紫爆、蘇花改車多速緩

初三下午11大國道地雷路段 國5北向恐塞到深夜12時

相關新聞

幸運之鎮！短短3個月相距不到1公里 開出2個億萬頭彩

財神再降臨！繼去年10月5.96億元威力頭彩獎落雲林斗南鎮，一人獨得之後，短短約只3個多月，昨天大樂透1.86億頭彩，再...

冷到初六 國五北向午後高乘載管制

大年初五，受到大陸冷氣團來襲，今天清晨苗栗、金門低溫下探十度，北部、東北部整天有局部短暫雨，今晚到明晨也受輻射冷卻影響，...

新竹峨眉半小時內連2震！規模3.7 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午3時6分發生芮氏規模3.7地震，地震深度5.2公里，震央位於新竹縣政府南方13.6公里(...

提早收假車潮 國5今將狂塞18小時

農曆春節接近尾聲，今天國道將湧入出遊及提早收假車潮，交通部高公局預估有九大「地雷」路段，以北向為主，國五宜蘭至坪林路段最...

今起低溫下探10度 高山可望追雪

今天大年初四，冷空氣南下，各地有感降溫。中央氣象局表示，今晚到明晨這段期間最冷，桃竹苗及宜蘭地區可能下探十度，初六才會逐...

出遊、收假都上路 國5宜蘭頭城段壅塞

今天是大年初四，部分路段陸續出現當天出遊及提前收假的車潮，國5北上宜蘭到頭城段交通擁塞，坪林路段則交通順暢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。