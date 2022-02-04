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返鄉加出遊車潮！國道中部路段紅通通 預計車多到下午
今天大年初四，國道中部路段持續有出遊車潮，加上北返車潮也湧現，多處時速只有20到40公里，車多狀況預計會持續到下午，國道警方提醒車多時，開車要格外注意車前狀況，避免發生事故。
中部今天上午天氣轉晴，國道七隊指出，從今天10點之後快官到霧峰系統車潮湧現，因接往國道六號，屬於出遊車潮，時速在20到40公里，另快官到和美交流道以及民間到中興交流道應是北返返鄉車潮，屬於車多狀況，預計至少會持續到下午2點之後。
國道三隊表示，昨天國一北向台中系統至三義、西螺至埔鹽系統晚間車多，一直到深夜零時才恢復順暢，今天早上9時30分以前轄線都還算順，但10時開始車多，南向彰化至北斗，北向西螺至埔鹽系統、北向大雅至后里車多，提醒用路人注意車速，避免追撞。
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