返鄉加出遊車潮！國道中部路段紅通通 預計車多到下午

今天大年初四，國道中部路段持續有出遊車潮，加上北返車潮也湧現，多處時速只有20到40公里，車多狀況預計會持續到下午，國道警方提醒車多時，開車要格外注意車前狀況，避免發生事故。

中部今天上午天氣轉晴，國道七隊指出，從今天10點之後快官到霧峰系統車潮湧現，因接往國道六號，屬於出遊車潮，時速在20到40公里，另快官到和美交流道以及民間到中興交流道應是北返返鄉車潮，屬於車多狀況，預計至少會持續到下午2點之後。