快訊

直播／桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大年初四中午 國道1號台南大灣交流道北上車流多

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
今天中午，國道1號台南大灣北上路段車流多。圖／翻攝自高工局1968即時路況
今天中午，國道1號台南大灣北上路段車流多。圖／翻攝自高工局1968即時路況

今天大年初四，國道四隊表示，國道1號中山高速公路台南路段，根據高工局1968即時路況，目前在大灣及永康交流道北上附近路段，因北上車輛匯流，車流量較大，平均時速約40至50公里，請駕駛人減速慢行小心行駛，其他南下及北上路段車流及時速正常。

國道四隊說，因應春節車流，國道1號仁德北上匝道今天4日及5日，從上午7點至 晚上7點封閉，北上車輛需從永康或大灣交流道匝道上國道1號。

警方說，根據高工局1968即時監控路況顯示，今天中午12點，從大灣以及永康交流道北上附近路段，由於匯入國道1號車流較多，車速較慢，平均時速約40至50公里，至於南下路段車流正常，平均時速約有80至90公里。

員警表示，今天下午1點至晚上6點，國道 1 號中山高速公路高雄端至湖口、國道 3 號九如至大溪路段，各交流道北向入口將實施高承載管制。

今天中午，國道1號仁德交流道南下匝道車輛多。記者黃宣翰／攝影
今天中午，國道1號仁德交流道南下匝道車輛多。記者黃宣翰／攝影

國道 1968 高速公路

延伸閱讀

大雨導致國道視線不佳 國1及國3北上苗栗路段皆塞車

駭人！轎車高速衝撞分隔島 對折夾在號誌桿上

國道中部路段出15件「撞況」傍晚預期再湧現車潮

春節連假首日車禍不少 國道三隊建議明10點前出門

相關新聞

幸運之鎮！短短3個月相距不到1公里 開出2個億萬頭彩

財神再降臨！繼去年10月5.96億元威力頭彩獎落雲林斗南鎮，一人獨得之後，短短約只3個多月，昨天大樂透1.86億頭彩，再...

冷到初六 國五北向午後高乘載管制

大年初五，受到大陸冷氣團來襲，今天清晨苗栗、金門低溫下探十度，北部、東北部整天有局部短暫雨，今晚到明晨也受輻射冷卻影響，...

新竹峨眉半小時內連2震！規模3.7 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午3時6分發生芮氏規模3.7地震，地震深度5.2公里，震央位於新竹縣政府南方13.6公里(...

提早收假車潮 國5今將狂塞18小時

農曆春節接近尾聲，今天國道將湧入出遊及提早收假車潮，交通部高公局預估有九大「地雷」路段，以北向為主，國五宜蘭至坪林路段最...

今起低溫下探10度 高山可望追雪

今天大年初四，冷空氣南下，各地有感降溫。中央氣象局表示，今晚到明晨這段期間最冷，桃竹苗及宜蘭地區可能下探十度，初六才會逐...

出遊、收假都上路 國5宜蘭頭城段壅塞

今天是大年初四，部分路段陸續出現當天出遊及提前收假的車潮，國5北上宜蘭到頭城段交通擁塞，坪林路段則交通順暢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。