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大年初四中午 國道1號台南大灣交流道北上車流多
今天大年初四，國道四隊表示，國道1號中山高速公路台南路段，根據高工局1968即時路況，目前在大灣及永康交流道北上附近路段，因北上車輛匯流，車流量較大，平均時速約40至50公里，請駕駛人減速慢行小心行駛，其他南下及北上路段車流及時速正常。
國道四隊說，因應春節車流，國道1號仁德北上匝道今天4日及5日，從上午7點至 晚上7點封閉，北上車輛需從永康或大灣交流道匝道上國道1號。
警方說，根據高工局1968即時監控路況顯示，今天中午12點，從大灣以及永康交流道北上附近路段，由於匯入國道1號車流較多，車速較慢，平均時速約40至50公里，至於南下路段車流正常，平均時速約有80至90公里。
員警表示，今天下午1點至晚上6點，國道 1 號中山高速公路高雄端至湖口、國道 3 號九如至大溪路段，各交流道北向入口將實施高承載管制。
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