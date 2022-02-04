春節連假第7天 國5、蘇花路廊今早湧北上車潮

今天大年初四為春節連假第7天，國道5號昨天已出現首波北返車潮，直到今天凌晨1點才恢復順暢。今天早上10點起逐漸出現北上車流，行進車輛走走停停，宜蘭警方指出，雪隧平均時速約25公里，主線一度回堵4.5公里，預估車潮中午過後漸增，恐怕一路塞到深夜。宜蘭到頭城路段中午12點多，紫爆不到20公里。

蘇花路廊方面，昨日整體車流呈現北上多於南下的趨勢。公路總局第四區養護工程處表示，今天的車流依然北上多於南下，預估車多路段為北上方向的東澳隧道、觀音谷風隧道、和平路段，以及崇德路段。

截至早上10點，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮的車流量為3019輛，北上花蓮往宜蘭則有5455輛，北上最高量在早上10點時，更達每小時1045輛。另外，旅行時間方面，早上10點崇德到蘇澳，北上經台9線蘇花改約89分鐘、經台9丁線則是117分，蘇花路廊全線順暢。