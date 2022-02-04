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春節連假第7天 國5、蘇花路廊今早湧北上車潮

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊今天整體車流仍呈現北上多於南下的趨勢。圖／警方提供
公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊今天整體車流仍呈現北上多於南下的趨勢。圖／警方提供

今天大年初四為春節連假第7天，國道5號昨天已出現首波北返車潮，直到今天凌晨1點才恢復順暢。今天早上10點起逐漸出現北上車流，行進車輛走走停停，宜蘭警方指出，雪隧平均時速約25公里，主線一度回堵4.5公里，預估車潮中午過後漸增，恐怕一路塞到深夜。宜蘭到頭城路段中午12點多，紫爆不到20公里。

蘇花路廊方面，昨日整體車流呈現北上多於南下的趨勢。公路總局第四區養護工程處表示，今天的車流依然北上多於南下，預估車多路段為北上方向的東澳隧道、觀音谷風隧道、和平路段，以及崇德路段。

截至早上10點，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮的車流量為3019輛，北上花蓮往宜蘭則有5455輛，北上最高量在早上10點時，更達每小時1045輛。另外，旅行時間方面，早上10點崇德到蘇澳，北上經台9線蘇花改約89分鐘、經台9丁線則是117分，蘇花路廊全線順暢。

國道5號今天下午2點到晚間9點，蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制；蘇花路廊上午11點到晚間8點，北向禁止21公噸以上大貨車通行、蘇花改北上路肩開放大客車行駛。宜蘭警方在國5交流道沿線加強交通疏導，同時建議用路人可改走台9線北宜公路到坪林，再進入國5或沿台2濱海公路北返，以避開壅塞車潮。

國道5號今天早上逐漸出現北上車流，中午12點多宜蘭到頭城路段，紫爆不到20公里。圖／翻攝自1968
國道5號今天早上逐漸出現北上車流，中午12點多宜蘭到頭城路段，紫爆不到20公里。圖／翻攝自1968
今天大年初四為春節連假第7天，國道5號今天早上出現北返車潮。圖／警方提供
今天大年初四為春節連假第7天，國道5號今天早上出現北返車潮。圖／警方提供
國道5號今天早上10點起逐漸出現北上車流，行進車輛走走停停。圖／翻攝自1968
國道5號今天早上10點起逐漸出現北上車流，行進車輛走走停停。圖／翻攝自1968

宜蘭 蘇花路廊 車潮

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