新北燈會今登場7大主題燈區曝光 侯友宜：防疫最大優先

新北燈會今晚在新北大都會公園幸福水漾園區登場，七大燈區「臥虎藏龍」等各具有特色。市長侯友宜今天說，一切以防疫為最大的優先，取消了美食飲食區，用很多的錄影監視系統來監控人潮的數量，進去一定要採實聯制，戴口罩、量體溫、勤洗手。

侯友宜今天上午視察三重客運五股站時表示，新北燈會這些活動即將在今天開幕，一切以防疫為最大的優先，取消了美食飲食區，也用很多的錄影監視系統來監控人潮的數量，要進去一定要採實聯制，戴口罩、量體溫、勤洗手，一切把防疫先擺在第一個最優先的位置上，燈會才能夠順利平安的辦好，一切會以防疫為最主要。

新北燈會今晚在新北大都會公園幸福水漾園區登場，位三重區疏洪東路1段至疏洪十六路，市長侯友宜將到場主持開幕，精采可期。

今年由燈藝大師陳祖榮親手打造的「臥虎藏龍」主燈，虎身長達120米、高度達8米，綴飾LED燈條與雷射燈光，震撼壯觀，每晚6時至9時整點時段炫麗主燈秀，並搭配霹靂國際黃文擇獻聲錄製的七言詩詞口白「山海新北萬象新，人文薈萃百業興，臥虎狂嘯氣蓋世，藏龍飛騰天下行」，為觀眾帶來超越視覺與聽覺的震撼饗宴。

民政局長柯慶忠說，七大燈區「臥虎藏龍」、「街頭表演場」「廟埕搬戲」、「小熊甜蜜森林」、「水上音樂廳」、「花燈嘉年華」、「牛好日子」各具有特色，一覽新北產業發展及都會街頭的城市特色。

為讓民眾能安心賞燈，新北燈會採最高規格防疫措施，除每日進行環境清消，園區重要出入口並設置防疫站，請入園賞燈民眾，共同遵守防疫規範，落實實聯制登記、量測體溫、手部消毒，並全程配戴口罩，現場節目與活動也將遵守中央流行疫情指揮中心規定調整。