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挽袖捐熱血！竹山紫南宮配合送錢母 上千民眾清晨排隊

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，大年初四起至2月28日舉辦大型捐血送錢母活動。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，大年初四起至2月28日舉辦大型捐血送錢母活動。記者黑中亮／攝影

南投竹山紫南宮今年因為疫情關係，取消大年初一發錢母活動，目前唯一能取得錢母的方式就是到紫南宮捐血，主委莊秋安決定以錢母感謝參與公益活動的信眾，信眾只要捐250cc就可獲得虎年銀錢母一枚，捐500cc即可獲得虎年金、銀錢母各一枚，為應付大批捐血民眾，台中捐血中心共派了4輛捐血車，從今天起至2月28日都接受捐血並送錢母。

竹山紫南宮年初四的大型捐血活動，水濂廣場從清晨起就擠滿近千民眾，從全台各地湧入紫南宮，都是為了捐血拿錢母，搶到頭香，來自台北的邱先生說，他凌晨3點就開車從台北南下，5點左右抵達紫南宮，先到參拜完土地公後，就來排隊，成為第一個捐血的人，雖只捐出250cc熱血，但還是拿到主委親贈的金銀錢母紅包，最令他難忘。

台中捐血中心表示，依最新捐血報表顯示，目前最缺的血型為A與O型血，其次為AB型，去年因疫情持續蔓延，紫南宮為保護信眾的平安，今年首度停止農曆新年發錢母與呷丁酒活動，但主委仍心繫捐血公益是關乎大眾的生命延續關鍵。因此，在合乎防疫防護安全的情境之下，台中捐血中心特別排出4輛捐血車至竹山紫南宮駐紮。

紫南宮主委莊秋安表示，只要民眾於2月4日挽袖捐血，捐250cc能得到銀錢母，捐500cc就能拿到金銀錢母，還特別用紅包袋包起來，讓民眾討個喜氣，果然愈趨近中午，附近周邊道路都開始大排長龍，南投縣警局交通隊指出，目前塞車車況很多，車流不只回堵到名竹大橋，更回堵到台3線名間交流道，請民眾耐心駕車。

紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，大年初四起至2月28日舉辦大型捐血送錢母活動。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，大年初四起至2月28日舉辦大型捐血送錢母活動。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，大年初四起至2月28日舉辦大型捐血送錢母活動。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，大年初四起至2月28日舉辦大型捐血送錢母活動。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，來自台北的邱先生清晨抵達排隊搶到頭香。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，來自台北的邱先生清晨抵達排隊搶到頭香。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，大年初四起至2月28日舉辦大型捐血送錢母活動。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，大年初四起至2月28日舉辦大型捐血送錢母活動。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，來自台北的邱先生清晨抵達排隊搶到頭香。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，來自台北的邱先生清晨抵達排隊搶到頭香。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，大年初四起至2月28日舉辦大型捐血送錢母活動。記者黑中亮／攝影
紫南宮歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血，大年初四起至2月28日舉辦大型捐血送錢母活動。記者黑中亮／攝影

捐血中心 紫南宮 疫情

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