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王國材分享1968使用心得 讚高雄北上預測時間很準

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天是大年初四，交通部長王國材一早視察高速公路局北區交控中心。圖／交通部提供
今天是大年初四，交通部長王國材一早視察高速公路局北區交控中心。圖／交通部提供

今天是大年初四，交通部長王國材一早視察高速公路局北區交控中心。由於這次過年，他開車回高雄，特別分享使用1968APP的心得。他認為，行時間預測相當準確，建議高公局未來呼籲民眾北返，可以在上午8時前出發。

王國材接受媒體聯訪時說，小年夜開車回去高雄，並於昨天一大早約6時從高雄回台北。有在1968APP測試旅行時間預測，蠻準的，昨天上午10時20分到，APP原先預測高雄端交流道到土城交流道就是4小時10分鐘。

王國材說，1968花了很多力氣跟中華電信合作，還有大數據分析，大家上路前可以善用這個APP。隨時都可以預測旅行時間，早點出發的話大約3小時多，晚點就要6、7小時。

王國材說，過去高公局會呼籲民眾北返趁上午，但看了資料，應該要早上8時前出發，會比較順暢一點。

媒體追問是否提醒高公局在用詞方面更精準？王國材說說，高速公路歷年來資料都在資料庫裡，包含天候因素、各地進入匝道時間，旅行時間預測很準。

王國材說，這次開車上來也順便幾個服務區去看防疫措施，像是防疫計程車單獨動線，還有居家檢疫人員廁所，整個做得不錯。

針對未來若疫情升溫，交通部場站有甚麼措施？王國材則說，現在已經用三級的標準清消。這幾天看了高雄港，明後天會到基隆港跟台北港，在邊境方面，工作船、商船的防疫措施要特別加強。未來如果有需要進到下一級防疫，清消標準也會隨之改變。

高公局說，今向部長初步彙報，今年春節小年夜至初三，南向交通量減少9.3%，壅塞率減少1.5%。初二至初三，北向交通量減少9.2%，壅塞率減少3.0%；事故部分，今年初三165件，較去年同期188件減少12.2%。

高公局說，部長同時指示利用空間移轉，於系統交流道前宣導用路人充分利用路徑導引標誌，進行國1、國3及台61路徑選擇；另運用時間分流，善用1968APP行駛時間預測功能，並精進提供用路人較佳的出發時間，以避開壅塞時段。

交通部長王國材今天視察高速公路局北區交控中心，分享使用1968心得。圖／交通部提供
交通部長王國材今天視察高速公路局北區交控中心，分享使用1968心得。圖／交通部提供

王國材 1968 交通部長

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