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李世湧辦義賣燈籠活動助弱勢兒 25年不中斷

中央社 / 記者吳哲豪彰化4日電

開設皮革工廠的李世湧舉辦義賣紙燈籠活動為弱勢兒募款，活動連辦25年不中斷；李世湧說，當初發起義賣活動，從未想過會辦這麼多年，民眾捐的每一塊錢都是他堅持下去的動力。

每年元宵節前夕，家扶基金會彰化家扶中心都會在彰化市區舉辦義賣紙燈籠活動，李世湧及彰化家扶中心的社工，會站在街頭向往來的行人車輛叫賣，呼籲民眾慷慨解囊，買燈籠順便做善事，義賣燈籠所得善款則用在弱勢家庭孩子身上。

在花壇鄉開設皮革工廠的李世湧接受中央社記者訪問時說，當初只是幾名好友湊在一起，討論要一起做好事，眾人決定捐款給社福團體，當時除了發起義賣紙燈籠活動捐款給彰化家扶中心外，財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院等單位也是他們幫忙的對象。

李世湧說，每年元宵前義賣紙燈籠活動，除了要上街頭叫賣外，也會請公司行號機關團體幫忙認購，有民眾每年固定捐款，直接把鈔票投入捐款箱，沒拿燈籠就離開；也有人捐款時，為他們加油打氣，鼓勵做好事不要中斷。

「當初沒想到會連辦20多年不中斷」，李世湧說，發起活動時從未想過會辦這麼多年，2018年當父親住進加護病房時，他曾考慮過是否要中斷，後來父親病況好轉，義賣活動仍繼續舉辦。

李世湧指出，自己是那種決定要做一件事就會堅持下去的人，投入社會公益也是如此，每年舉辦義賣活動都會遇到困難，但社會各界捐的每一塊錢及加油打氣的字字句句，都能轉化成堅持下去的動力，讓弱勢家庭孩子獲得幫助，感受社會溫暖。

義賣 捐款

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