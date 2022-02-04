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走春人潮塞爆旗山老街 分局長親舉牌「戴好口罩」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
旗山分局長洪榮敏率同仁在旗山老街舉牌，提醒民眾落實防疫規定。圖／讀者提供
旗山分局長洪榮敏率同仁在旗山老街舉牌，提醒民眾落實防疫規定。圖／讀者提供

新冠肺炎本土疫情還沒停，高雄昨天新增15例本土案例，不減民眾春節走春規畫，高雄旗山老街連假旗津擠入爆滿人潮，警方為避免觀光景點成為防疫破口，主動出擊在老街高舉宣導牌，呼籲民眾戴好口罩、落實防疫。

春節連續假期，旗山老街人流及車流明顯變多，每天粗估破萬人潮擠入旗山小鎮，旗山分局警方擔心群聚，聯合經發局及旗山區公所等單位，前往轄內旗山老街實施「防疫宣導」，宣導民眾落實量測額溫、實名制登記、強制戴口罩、酒精消毒及確實保持安全社交距離等措施。

由於疫情狀況每天都在變化，宣導由旗山警分局長洪榮敏督軍，率基層員警沿途大聲提醒防疫，並手舉宣導牌，宣導民眾最新的防疫政策，如有老街攤販未落實口罩政策，也會勸導戴緊口罩，以防疫情在人來人往的旗山老街中蔓延。

老街 口罩 疫情

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