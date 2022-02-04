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農產品登上台灣燈會舞台 菊花、光影構築百米菊花河

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
台灣燈會作品「逐光山雲間-豌豆燈海迷宮」，部分碗豆已攀附生長，還結成了豆莢，吸引許多家長帶著小朋友來觀察豌豆的成長。圖／高雄市觀光局提供
台灣燈會作品「逐光山雲間-豌豆燈海迷宮」，部分碗豆已攀附生長，還結成了豆莢，吸引許多家長帶著小朋友來觀察豌豆的成長。圖／高雄市觀光局提供

2022台灣燈會在高雄衛武營登場，其中以菊花為主題的作品「菊花夜行軍 100米花廊光譜」，利用本土菊花與光影，打造出蜿蜒流向湖畔的百公尺「菊花河」，每天來都可以看到菊花不一樣的生長姿態；高雄市觀光局歡迎遊客到衛武營賞燈，不僅見到作品的生命力，每次來訪作品都會隨著生長週期有不同的風貌。

台灣燈會在愛河灣、衛武營規畫雙主燈區，衛武營燈區以島嶼記憶為命題，打造長達381公尺的巨幅光影展演劇場，故事從海洋島嶼生命源起，到原民、客家、新住民等多元族群，融合島嶼上豐厚的文化與記憶，繪出海港之城的全新風景。

為展現惜光愛物與自然共生的概念，農委會在衛武營燈區利用台灣出產的「菊花」，打造大型地景式農藝燈飾作品「菊花夜行軍 100米花廊光譜」。百公尺長的菊花海，以光照菊呈現燈海，由於菊花生長週期不同，每天都有不一樣的生長姿態，體會光照的溫度與色彩的多樣性，感受農作生命循環。

策展人黃淑娥老師，燈會作品依衛武營都會公園的現地環境創作，還讓農作物的生長融入燈會作品，從1月開始布設的菊花夜行軍，在布展時是翠綠含苞，在燈會現場採用光照菊的種植手法，逐漸綻放，現在已是最盛開的美好。

另外，「豌豆迷宮」在去年12月種植時還是小小的幼苗，現在已經成長為100公分以上，攀附生長，還結成了豆莢，吸引許多家長帶著小朋友來觀察豌豆的成長。仿生花「仿生機械：沉睡森林」使用回收再利用材料打造，展現循環經濟與能源議題，並喚起對生態自然的尊重。

「逐光山雲間-豌豆燈海迷宮」策展人張麗娜說，作品來自豌豆魔法故事與記憶，構築一座結合動態竹光的方田，透過光照設計延長豌豆日照時間，讓冬天的高雄也能培育鮮綠爽脆的豌豆，提供民眾結合燈飾與農作的特殊體驗。

高雄市觀光局表示，衛武營展區餐車及餐飲專區已通過市府衛生局的檢查，落實熟食加蓋，並在食物製作區加裝遮罩、隔板；禁止試吃及邊走邊吃、安排排隊動線保持防疫距離等，也在現場加強舉牌、廣播宣導民眾前往飲食專區用餐，民眾可以安心飲食。

台灣燈會作品「菊花夜行軍 100米花廊光譜」，用菊花與光影打造出一條蜿蜒的菊花河。圖／讀者提供
台灣燈會作品「菊花夜行軍 100米花廊光譜」，用菊花與光影打造出一條蜿蜒的菊花河。圖／讀者提供
台灣燈會作品「逐光山雲間-豌豆燈海迷宮」，部分碗豆已攀附生長，還結成了豆莢，吸引許多家長帶著小朋友來觀察豌豆的成長。圖／高雄市觀光局提供
台灣燈會作品「逐光山雲間-豌豆燈海迷宮」，部分碗豆已攀附生長，還結成了豆莢，吸引許多家長帶著小朋友來觀察豌豆的成長。圖／高雄市觀光局提供
台灣燈會作品「菊花夜行軍 100米花廊光譜」，用菊花與光影打造出一條蜿蜒的菊花河。圖／讀者提供
台灣燈會作品「菊花夜行軍 100米花廊光譜」，用菊花與光影打造出一條蜿蜒的菊花河。圖／讀者提供
台灣燈會作品「仿生機械：沉睡森林」。圖／高雄市觀光局提供
台灣燈會作品「仿生機械：沉睡森林」。圖／高雄市觀光局提供
台灣燈會作品「仿生機械：沉睡森林」。圖／高雄市觀光局提供
台灣燈會作品「仿生機械：沉睡森林」。圖／高雄市觀光局提供

衛武營 台灣燈會

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