越南籍男子刮中200萬+BMW 直呼可回越南了

春節期間受歡迎的2000萬超級紅包，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2/2，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、154個100萬元，其中有一越南籍男子刮中200萬+BMW直呼可以回越南了。

根據「 金沙彩券行」描述，刮中200萬+BMW休旅車是年約25歲的越南籍男性，當天看到店內牆壁掛的日曆，2月1日又是大年初一，便挑選尾數001的「2000萬超級紅包」刮刮樂帶回去刮，幸運刮出200萬+BMW休旅車。

彩券行吳先生表示，這位幸運兒運氣很好，過年期間都會來買刮刮樂，經常會中獎，今年春節一刮就中大獎。

據轉述，中獎人還開心的帶著一群同鄉的朋友們來彩券行對獎，確認真的中獎後高興的歡呼，直喊可以回越南了。