初四國道防9地雷路段 國5塞到隔天凌晨 北向趁上午出發

今天為春節連續假期初四，將迎接返鄉潮。交通部高速公路局說，今天國道共有9大地雷路段。預判上午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發。

高公局說，昨天全日交通量為 114.4百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)1.3倍，國5交通量為7.2百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍，昨日路況除國5北向頭城至石碇路段於今日凌晨1時後逐漸紓解外，其餘路段於23時後大致順暢。

高公局說，至於今日0-5時交通量為9.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）2.6倍；預估今日交通量為138百萬車公里。

高公局說，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為12.7百萬車公里，今日相關疏導措施包括：13至18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道北向入口高乘載管制、14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，費率部分全國道採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統費率再8折收費、0-5時暫停收費，開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，今天壅塞路段將出現在國1北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、苗栗—湖口，國3北向竹山—中興、草屯—霧峰、大山—香山、關西—大溪；國5北向宜蘭—坪林、國6西向舊正—霧峰系統等路段。其中國5宜蘭到坪林預計今天上午9時塞到隔日凌晨3時。建議北向用路人最好上午時段出發、避開車潮。