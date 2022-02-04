連日雨台9線17.9K新北市新店邊坡 今晨坍方阻路搶修中

台9線17.9K新北市新店區，今天清晨4時因連日下雨，邊坡坍方雙向阻斷，到上午6時10分已經可單線雙向通車，目前調運大型機具辦理巨石破碎中，預計12點恢復原路面狀況。

公路總局一工處今天清晨4時58分獲報，台9線17.9K(新北市新店區)因邊坡坍方雙向阻斷，一工處及所屬景美工務段接獲通報後，立即調派重機具前往排除中。

請用路人欲北上，可於台9線38.5Km（坪林）轉國5北上方向行駛，南下則由國3安坑交流道接往國5行駛。