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連日雨台9線17.9K新北市新店邊坡 今晨坍方阻路搶修中
台9線17.9K新北市新店區，今天清晨4時因連日下雨，邊坡坍方雙向阻斷，到上午6時10分已經可單線雙向通車，目前調運大型機具辦理巨石破碎中，預計12點恢復原路面狀況。
公路總局一工處今天清晨4時58分獲報，台9線17.9K(新北市新店區)因邊坡坍方雙向阻斷，一工處及所屬景美工務段接獲通報後，立即調派重機具前往排除中。
請用路人欲北上，可於台9線38.5Km（坪林）轉國5北上方向行駛，南下則由國3安坑交流道接往國5行駛。
近期北台灣雨勢不斷，一工處提醒用路人行駛山區道路要注意落石，注意氣象資訊及道路通阻訊息及小心駕駛。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800231035。
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