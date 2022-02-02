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初二回娘家湧車潮 蘇花路廊南下車多速緩
今天是大年初二，蘇花路廊南下車潮爆出大量，尖峰時段每小時近1200輛，到上午10時南下為6798輛，宜蘭蘇澳到花蓮崇德約需89分鐘車程；台8線中橫公路富世到天祥間，今天一連3天將有交通管制。
公路總局表示，蘇花路廊今天清晨6時湧現南下車潮，上午7時達每小時1194輛，之後約在每小時800至900輛，觀音隧道附近路段車子較多，上午車多速緩。統計到上午10時，宜蘭到花蓮南下車湧量6798輛，北上則是1709輛，預估今天還有約萬輛車次沿蘇花路廊南下。
中橫公路今天起至初四，在台8線185.4公里富世村路段，及167.1公里天祥路段設置管制點，上午7時至下午3時實施交管，每2小時放行10分鐘，兩輪車輛不在管制之內，太魯閣國家公園管理處配合推出免費遊園專車供旅客搭乘。
花蓮新城警分局在重要路段及景區排定交通崗哨，合歡山區台14甲線、台8線東西向，及各風景區，今天交通順暢。
新城警分局交通組長吳俊義表示，蘇花路廊今天南下車子較多，但車速平均可維持在時速50公里左右，崇德以南可到60公里，提醒用路人不要超速、違規超車等，以維行車安全。
走春人潮多，宜蘭警方表示，縣內大里天公廟、礁溪協天廟、三清宮、玉尊宮、南方澳南天宮等大型廟宇湧入香客，傳藝中心、梅花湖、龍潭湖等景點也有人、車潮，已派員加強交通疏導管制，請用路人配合員警指揮。
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