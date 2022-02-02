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初二屏東南下車潮湧現 每小時車流量達2500輛次
今天大年初二，屏東縣天氣晴朗，出遊潮湧現，屏東縣枋寮警分局轄區水底寮路路段是台1線與台17線交匯處，早上車輛逐漸增多，警方上午8點47分啟動調撥車道，每小時車流量來到2500輛次，預估中午前車流量來到尖峰2900輛次左右，今天整體南下車流量預估達到3萬9000輛次，比原先預估還要再高。
根據警方統計，2月1日大年初一南下車流達3萬8219輛次，北向部分也有2萬3353輛次。今天一早南下車潮湧現，上午8點到9點車流量有2399輛次，9點到10點車流量有2629輛次，警方也在上午8點47分啟動調撥車道。
警方提醒，行經路段時，務必遵守交通規則，不要違規行駛機慢車道，警方也會加強取締酒駕。
警方指出，台一線與台17線交匯處，車流量偏多，警方提供兩個南下替代道路走法給駕駛朋友參考，省道台1線往墾丁、台東方向，請在新埤加油站前左轉屏118線（中正路）右轉185線至枋寮銜接台1線南下；省道台1線往墾丁、台東方向，請在佳冬戰備跑道前左轉屏132線（農場路）右轉185線至枋寮銜接台1線南下。以上兩個走法可避開水底寮車多路段。
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