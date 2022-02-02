快訊

新加坡航展／疫後飛行世界：豪華經濟艙崛起、看好貨機市場

不斷更新／初二出遊小心國道15地雷 2南下路段已紫爆

春節輕盈大作戰 營養師小方法輕鬆維持體重

中央社 / 基隆2日電

春節大吃大喝後，體重悄悄增加，衣褲變緊繃，衛生福利部基隆醫院營養師李佳芸說，只要運用些小方法，就能輕鬆維持體重。

李佳芸告訴中央社記者，常見年菜有佛跳牆、東坡肉、海鮮羹或糖醋排骨，傳統料理中常用油炸、勾芡等方式烹調，還有大量調味料。

糖醋排骨經裹粉油炸後淋上醬汁，熱量直接飆升；佛跳牆有豐富配料，如排骨酥、鳥蛋及芋頭等，食材油炸後一同放入鍋中熬煮，湯汁有豐富油脂及大量的鈉，建議烹調時以烘烤取代油炸，將含鮮味食材如香菇、海帶等加入鍋中燉煮，增添香味，減少調味料使用。

家中如果有糖尿病或須體重控制者，李佳芸說，根據衛福部國民健康署「每日飲食指南」，建議一餐全穀類攝取1碗，適量減少正餐飯量，對血糖及體重有良好控制效果，可滿足口腹之慾，又能吃得安心，腸胃不佳者也要留意糯米製品造成的消化不良。

此外，春節期間常見花生糖、瓜子等高熱量、高糖分或高油脂零食，李佳芸表示，可和家人分享，避免獨自吃下過量零食，點心也可選擇烘烤無調味堅果或紅棗銀耳甜湯、地瓜薑湯等，滋補養氣，祛寒暖身，還富含膳食纖維，增加飽足感。

李佳芸說，春節大魚大肉，少了蔬菜、水果及清淡料理，建議可用原型食物，用蒸、煮、炒方式烹調，減輕腸胃道負擔，以脂肪量低肉品、豆乾、魚、雞肉取代豬腳、炸雞等，並將含糖飲料改為無糖茶和水，減少過多油脂及糖攝取。

除飲食控制，運動也不可少；李佳芸說，養成每週運動150分鐘習慣，增加日常熱量消耗，每天活動30分鐘以上，飯後與家人散步，上班時增加走樓梯頻率及活動量，減重事半功倍。

春節 零食 佛跳牆

延伸閱讀

誰說零食不能健康吃？做到這幾項就能兼顧健康與美味

把握春節難得陽光 明天起雨勢及範圍擴大又明顯降溫

餐飲、防疫、消保3重點稽查 春節南市巡查攤商

計程車一律採「春節費率」 中市交通局稽查防糾紛

相關新聞

不斷更新／初二國道南下紫爆 雪隧北上回堵5.5公里

今天是春節大年初二，今晨國道各路段路況大致良好，國3（木柵）往國5南下車多，回堵0.5公里。

今晚起鋒面+強冷空氣南下 吳德榮：初四五探低溫

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天南投及花蓮山區（合歡山）、台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

一波波水氣移入 雙北、基隆大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

初二回娘家湧車潮 蘇花路廊南下車多速緩

今天是大年初二，蘇花路廊南下車潮爆出大量，尖峰時段每小時近1200輛，到上午10時南下為6798輛，宜蘭蘇澳到花蓮崇德約...

疫情下想拍飛機要更有耐心 9大賞機點讓你北中南追機不漏接

疫情影響2年，護照深鎖在抽屜內派不上用場，但想念搭機、想念飛出國的慾望一直存在。看著飛機直奔天際，彷彿煩惱都隨著飛機一同遠去消失，航迷們在這段期間也更愛拍機解饞，雖然航班減少，等候時間長，但疫情期間還是有機會盼來一些代表疫情年的特別航班，例如口罩機、不常見的外籍航空公司貨機等，航迷也不藏私分享他們經常守候拍機的好地點。

初二屏東南下車潮湧現 每小時車流量達2500輛次

今天大年初二，屏東縣天氣晴朗，出遊潮湧現，屏東縣枋寮警分局轄區水底寮路路段是台1線與台17線交匯處，早上車輛逐漸增多，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。