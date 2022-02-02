春節輕盈大作戰 營養師小方法輕鬆維持體重

春節大吃大喝後，體重悄悄增加，衣褲變緊繃，衛生福利部基隆醫院營養師李佳芸說，只要運用些小方法，就能輕鬆維持體重。

李佳芸告訴中央社記者，常見年菜有佛跳牆、東坡肉、海鮮羹或糖醋排骨，傳統料理中常用油炸、勾芡等方式烹調，還有大量調味料。

糖醋排骨經裹粉油炸後淋上醬汁，熱量直接飆升；佛跳牆有豐富配料，如排骨酥、鳥蛋及芋頭等，食材油炸後一同放入鍋中熬煮，湯汁有豐富油脂及大量的鈉，建議烹調時以烘烤取代油炸，將含鮮味食材如香菇、海帶等加入鍋中燉煮，增添香味，減少調味料使用。

家中如果有糖尿病或須體重控制者，李佳芸說，根據衛福部國民健康署「每日飲食指南」，建議一餐全穀類攝取1碗，適量減少正餐飯量，對血糖及體重有良好控制效果，可滿足口腹之慾，又能吃得安心，腸胃不佳者也要留意糯米製品造成的消化不良。

此外，春節期間常見花生糖、瓜子等高熱量、高糖分或高油脂零食，李佳芸表示，可和家人分享，避免獨自吃下過量零食，點心也可選擇烘烤無調味堅果或紅棗銀耳甜湯、地瓜薑湯等，滋補養氣，祛寒暖身，還富含膳食纖維，增加飽足感。

李佳芸說，春節大魚大肉，少了蔬菜、水果及清淡料理，建議可用原型食物，用蒸、煮、炒方式烹調，減輕腸胃道負擔，以脂肪量低肉品、豆乾、魚、雞肉取代豬腳、炸雞等，並將含糖飲料改為無糖茶和水，減少過多油脂及糖攝取。

除飲食控制，運動也不可少；李佳芸說，養成每週運動150分鐘習慣，增加日常熱量消耗，每天活動30分鐘以上，飯後與家人散步，上班時增加走樓梯頻率及活動量，減重事半功倍。