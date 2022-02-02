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不斷更新／初二出遊小心國道15地雷 2南下路段已紫爆

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回娘家車潮逐漸湧現 台中國1北上豐原、南下南屯車多

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是初二回娘家的日子，台中市警局交通大隊調查轄內交通狀況，國道1號北上豐原、南下南屯都出現車潮，有車多緩慢狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是初二回娘家的日子，台中市警局交通大隊調查轄內交通狀況，國道1號北上豐原、南下南屯都出現車潮，有車多緩慢狀況。圖／台中市警局交通大隊提供

今天初二回娘家，台中市警局預測今天的車流量會比平常多，根據台中市交大勤指中心截至上午10時的調查，目前國道1號北上台中至豐原車流持續增加，南下南屯至王田車多速緩，另外大雅系統北上匝道、台中系統北上、南下匝道車流逐漸增加，台中市警局已派遣警力前往疏導。

台中市警局交通大隊勤指中心表示，截至今天上午10時掌握的路況，在國道部分，國道1號北上台中至豐原車流持續增加中；南下南屯至王田車多速緩；國道3號南下快官至霧峰車多且車流持續增加中；國道4號車流正常；大雅系統交流道北上匝道車流持續增加中，中清、環中路口目前有警力2名及義交1名在崗協助疏導。

台中市交大表示，另外台中系統部分，北上及南下車流也持續增加中，台灣大道、黎明路口，已派遣警力前往疏導，目前有義交1名在崗協助疏導中；南屯系統與豐原系統匝道周邊道路，車流正常順暢。

台中市交大說，市區道路部分，主要道路中清路、五權西路、文心路、環中路、崇德路、向上路等路，目前車流皆正常。快速道路台74部分，目前東向大里二中投匝道至國三霧峰系統目前車流大，高工局實施匝道儀控，仍正常順暢通行中。台61線南向龍井至伸港車流持續增加中。

台中市交大表示，其他新光三越、大遠百等百貨商圈，以及台中車站、烏日高鐵站、國光客運站、中港朝馬轉運站等交通樞紐，以及各風景區景點的車流都順暢。

台中市交大提醒，用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進；另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空，交通警察大隊也會主動連線警廣台中分台，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，即時路況插播，供用路人行車參考。

今天是初二回娘家的日子，台中市警局交通大隊調查轄內交通狀況，國道1號北上豐原、南下南屯都出現車潮，有車多緩慢狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是初二回娘家的日子，台中市警局交通大隊調查轄內交通狀況，國道1號北上豐原、南下南屯都出現車潮，有車多緩慢狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是初二回娘家的日子，台中市警局交通大隊調查轄內交通狀況，國道1號北上豐原、南下南屯都出現車潮，有車多緩慢狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是初二回娘家的日子，台中市警局交通大隊調查轄內交通狀況，國道1號北上豐原、南下南屯都出現車潮，有車多緩慢狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是初二回娘家的日子，台中市警局交通大隊調查轄內交通狀況，國道1號北上豐原、南下南屯都出現車潮，有車多緩慢狀況。圖／台中市警局交通大隊提供
今天是初二回娘家的日子，台中市警局交通大隊調查轄內交通狀況，國道1號北上豐原、南下南屯都出現車潮，有車多緩慢狀況。圖／台中市警局交通大隊提供

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