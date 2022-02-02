把握春節難得陽光 明天起雨勢及範圍擴大又明顯降溫

今天仍受到鋒面接近帶來的華南雲系影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，台灣附近以及上空的雲量偏多，但在中部地區雲間有陽光露臉、南部更有明顯的晴天。相較之下，迎風面的北部、東半部地區仍普遍陰霾，局部地區持續下著小雨，低溫略有回升，還算舒適。

歐宗學說，明天鋒面將通過台灣附近，預估北部、東半部持續陰雨，雨勢及範圍會比今天再擴大一些。中部地區上午起雲量增多、增厚，逐漸有短暫陣雨發生。南部地區多雲轉陰，入夜後也有短暫陣雨機會。中部以北、東半部高溫普遍都會稍降1-2度，南部則大致持平。

鋒面過後，接著便是冷氣團或東北季風南下帶來明顯降溫，歐宗學說，後天在北部、宜蘭白天高溫僅有15-17度，花東20-22度，水氣依然偏多、持續陰雨天氣，感受較濕冷。

中南部則將轉為晴時多雲天氣，僅山區仍有小雨機會，白天高溫可達22-24度，暖意明顯，不過要留意各地夜間都將明顯轉冷，由北而南低溫大多僅有13-15度，局部空曠地區更可能有11-12度左右的低溫出現，整體來說，迎風面北東部全天濕涼、冷，中南部則是日夜溫差大。

周六仍受這波冷空氣影響、水氣漸少，降雨範圍將逐漸縮減至迎風面地區，背風的中南部地區維持晴時多雲好天氣。

歐宗學說，周日收假當天冷空氣逐漸減弱，環境風向漸轉偏東，基隆北海岸、東半部至恆春半島地區仍有較多雲量及短暫雨機會。背風的西半部地區天氣穩定，局部地區日夜溫差可達到10度以上，另外這段期間早晚期間容易起霧，南來北往或是早出晚歸的戶外活動，要留意適時調整穿搭及行車安全。

歐宗學表示，下周一開工日白天天氣尚稱穩定，僅東半部地區仍為短暫雨天氣，不過傍晚起至夜間將再有新一波鋒面通過台灣，屆時各地區都可能再有明顯雨勢發生，留意近期多變化的天氣型態。