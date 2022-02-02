聽新聞
test
0:00 / 0:00
「一元」怎麼不見了 2歲男童誤食小紅包硬幣送醫急救
家長當心！高雄市一名2歲男童拿新年小紅包玩耍，突喊胸痛引發家長注意小紅包「一元不見了」，急忙將小孩送醫急救。高雄長庚醫院表示，硬幣卡在男童食道處，醫師以內視鏡夾出硬幣，幾小時後男童喝水進食，所幸無大礙；發生誤食意外時千萬別用催吐、吞飯、吞醋等錯誤方式應變，最好方式是一邊安撫小孩，一邊送醫急救。
新年小紅包有「一元復始、萬象更新」寓意，許多人喜歡在農曆年前拿一元小紅包。高雄市一名2歲男童在幼兒園領到新春紅包，拿在手上把玩後突然向媽媽說他胸前「痛痛」，媽媽驚覺紅包內的一元不見，趕緊帶孩子就醫。
高雄長庚醫院兒童胃腸科主治醫師賴宛孜說，小朋友就醫時喊胸痛，透過媽媽轉述可能誤吞硬幣，以X光檢查果真看見一枚圓形物體卡在食道，從男童嘴巴伸入器械，直趨食道將這枚硬幣夾出來；後續留男童在急診室觀察，評估他能喝水進食而且沒有其他不適後回家休息。
賴宛孜提醒，新硬幣外觀閃亮亮，很像糖果或巧克力，容易吸引幼童好奇，不小心可能發生誤食意外，若小孩哭鬧可能引發肺炎或嗆入呼吸道窒息，家長要趕快安撫小朋友與送醫急診，家中的銅板、鈕扣、別針，以及玩具裝電池處要以鏍絲鎖緊，小紅包硬幣易脫落，建議家長讓幼兒拿著沾喜氣就好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言