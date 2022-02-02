「一元」怎麼不見了 2歲男童誤食小紅包硬幣送醫急救

家長當心！高雄市一名2歲男童拿新年小紅包玩耍，突喊胸痛引發家長注意小紅包「一元不見了」，急忙將小孩送醫急救。高雄長庚醫院表示，硬幣卡在男童食道處，醫師以內視鏡夾出硬幣，幾小時後男童喝水進食，所幸無大礙；發生誤食意外時千萬別用催吐、吞飯、吞醋等錯誤方式應變，最好方式是一邊安撫小孩，一邊送醫急救。

新年小紅包有「一元復始、萬象更新」寓意，許多人喜歡在農曆年前拿一元小紅包。高雄市一名2歲男童在幼兒園領到新春紅包，拿在手上把玩後突然向媽媽說他胸前「痛痛」，媽媽驚覺紅包內的一元不見，趕緊帶孩子就醫。

高雄長庚醫院兒童胃腸科主治醫師賴宛孜說，小朋友就醫時喊胸痛，透過媽媽轉述可能誤吞硬幣，以X光檢查果真看見一枚圓形物體卡在食道，從男童嘴巴伸入器械，直趨食道將這枚硬幣夾出來；後續留男童在急診室觀察，評估他能喝水進食而且沒有其他不適後回家休息。