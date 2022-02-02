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一波波水氣移入 雙北、基隆大雨特報
中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。
今天大年初二，中央氣象局說，華南雲雨區的水氣仍在，因此中部以北、東半部及南區山區仍有局部降雨機率，依舊是一波波水氣移入，時而透光，時而下起短暫小雨，不過相較於昨天，整體水氣有減少的趨勢；大陸冷氣團減弱，高溫有所回升，但不多，約20至22度，南部地區高溫25度，各地低溫14至16度，注意保暖和衣物增添。
今天東北風偏強，台南以北、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意；澎湖箱網等海水養殖產業也請特別注意防範寒害；西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。
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