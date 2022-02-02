一波波水氣移入 雙北、基隆大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今天大年初二，中央氣象局說，華南雲雨區的水氣仍在，因此中部以北、東半部及南區山區仍有局部降雨機率，依舊是一波波水氣移入，時而透光，時而下起短暫小雨，不過相較於昨天，整體水氣有減少的趨勢；大陸冷氣團減弱，高溫有所回升，但不多，約20至22度，南部地區高溫25度，各地低溫14至16度，注意保暖和衣物增添。