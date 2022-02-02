自律神經出狀況恐提前老化 深呼吸慢吐氣助放鬆

疫情期間身心壓力大，榮新診所副院長康宏銘觀察，不少人自律神經調節出狀況，可能導致提前老化，建議不妨趁春節調整身心狀況，如深呼吸並延長吐氣時間，就是簡單的放鬆訓練。

康宏銘接受中央社記者電話採訪時表示，自律神經包含交感神經與副交感神經，控制人體的心跳、血壓、呼吸、消化道、膀胱、腺體分泌等功能；一旦健康出現異狀，就會影響自律神經調節。

康宏銘表示，有許多因素會影響自律神經活性，如年齡、性別、壓力與情緒、睡眠狀況、體適能好壞、有無規律運動習慣、有無慢性疾病等，現代人最常見就是壓力影響。

康宏銘比喻，交感神經像是油門、副交感神經像是煞車，兩者相互調節取得平衡，整體活性愈高，代表生命力愈旺盛，反之則生命力愈低落。

康宏銘說，一旦承受壓力，導致交感神經旺盛，就像油門踩太多，若副交感神經還可應付，即便開快車還是能順利煞車；若是長期處於壓力狀態，副交感神經活性會慢慢被損耗，就像煞車皮磨損、愈來愈薄，兩者逐漸不平衡。

最後，康宏銘說，副交感神經活性減退，如同踩油門後無法煞車，會導致整體功能衰退、老化，中風、心臟病等疾病風險也增加。

想要了解自律神經功能，康宏銘說，目前多以心率變異性分析（HRV）檢查，利用心跳間距變化，來觀測呼吸運動、血管運動與內分泌活動的狀態；有些穿戴裝置也有自律神經檢測功能，通常以太極陰陽圖顯示。

康宏銘也觀察，近1、2年來受疫情影響，不少患者是透過身心科門診轉介進行自律神經功能檢查，問診也顯示身心壓力長期累積，自律神經也呈現失衡狀態。

康宏銘建議，不妨趁春節連假期間調整身心狀態，如減少3C產品使用、節制喝咖啡與酒類、多從事戶外運動、維持正常作息等。

康宏銘也說，最容易的調養方式就是深呼吸訓練，且重點在於放慢、延長吐氣時間，因在吐氣過程中會使副交感神經活化，通常練習氣功、靜坐，也都有訓練呼吸吐納，有助消除焦慮緊張感。