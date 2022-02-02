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初二回娘家南部陽光燦爛出遊潮 國10末端湧現車流
今天是初二回娘家，一早南部國道1號、國道3號及國道10號交通車流均正常，天氣也放晴，不過在國10末端左營交流道出口還是有車多現象，通往旗山、美濃的國10末端也有車多現象；天氣方面，初二、出三天氣濕涼，初四初五北台灣轉冷。
交通局智慧智慧運輸中心指出，今早在國道1號中正、九如、建國等交流道周邊車速正常，國道10號交流道、燕巢系統周邊交通順暢，台88線鳳山交流道及市區其餘主要路段交通順暢。
天氣晴朗出遊人潮不少，高雄市即時交通影像資訊顯示，國10通往旗山、美濃與六龜的末端車潮壅塞，民眾出遊可考慮先從嶺口交流道行走台29線當替代道路，現場有員警疏導交通。此外，台29線通往佛陀紀念館周遭交通順暢。民眾可參考高雄市即時交通網( http://traffic.kctmc.nat.gov.tw/ )查詢各景區即時路況訊息。
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