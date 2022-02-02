快訊

錢不夠先刮1張就中百萬 外送員驚呼：可休息暫時不跑了

期待像母女？恐大失所望！心理師5方法化解新世代婆媳問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初二回娘家南部陽光燦爛出遊潮 國10末端湧現車流

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
杉林波斯菊花海吸引遊客拍照。記者徐白櫻／攝影
杉林波斯菊花海吸引遊客拍照。記者徐白櫻／攝影

今天是初二回娘家，一早南部國道1號、國道3號及國道10號交通車流均正常，天氣也放晴，不過在國10末端左營交流道出口還是有車多現象，通往旗山、美濃的國10末端也有車多現象；天氣方面，初二、出三天氣濕涼，初四初五北台灣轉冷。

交通局智慧智慧運輸中心指出，今早在國道1號中正、九如、建國等交流道周邊車速正常，國道10號交流道、燕巢系統周邊交通順暢，台88線鳳山交流道及市區其餘主要路段交通順暢。

天氣晴朗出遊人潮不少，高雄市即時交通影像資訊顯示，國10通往旗山、美濃與六龜的末端車潮壅塞，民眾出遊可考慮先從嶺口交流道行走台29線當替代道路，現場有員警疏導交通。此外，台29線通往佛陀紀念館周遭交通順暢。民眾可參考高雄市即時交通網( http://traffic.kctmc.nat.gov.tw/ )查詢各景區即時路況訊息。

杉林波斯菊花海吸引遊客拍照。記者徐白櫻／攝影
杉林波斯菊花海吸引遊客拍照。記者徐白櫻／攝影
國道10號東行通往旗山、美濃與六龜等地的車潮不少，末端路口有員警疏導交通。記者徐白櫻／翻攝
國道10號東行通往旗山、美濃與六龜等地的車潮不少，末端路口有員警疏導交通。記者徐白櫻／翻攝

國道

延伸閱讀

初二回娘家、景點出遊 公路總局估易壅塞路段

初二回娘家！命理師提醒有8大地雷別踩 避免帶衰家運

初二回娘家水氣減溫度升 初三還有機會見雪

水雉也要看花海 美濃花海節登場

相關新聞

不斷更新／初二國道15地雷路段 相關疏導措施一次看

今天是春節大年初二，今晨國道各路段路況大致良好，國3（木柵）往國5南下車多，回堵0.5公里。

今晚起鋒面+強冷空氣南下 吳德榮：初四五探低溫

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天南投及花蓮山區（合歡山）、台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

一波波水氣移入 雙北、基隆大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

初二回娘家、景點出遊 公路總局估易壅塞路段

今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。交通部公路總局指出，今天易壅塞路段包括台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段、...

回娘家車潮逐漸湧現 台中國1北上豐原、南下南屯車多

今天初二回娘家，台中市警局預測今天的車流量會比平常多，根據台中市交大勤指中心截至上午10時的調查，目前國道1號北上台中至...

把握春節難得陽光 明天起雨勢及範圍擴大又明顯降溫

今天仍受到鋒面接近帶來的華南雲系影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，台灣附近以及上空的雲量偏多，但在中部地區雲間有陽光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。