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初二回娘家、景點出遊 公路總局估易壅塞路段

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。示意圖。本報資料照片
今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。示意圖。本報資料照片

今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。交通部公路總局指出，今天易壅塞路段包括台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段等省道主要幹道外，銜接國道的快速道路如中部台74線台中環線接國3、宜蘭台9線往國5頭城交流道路段及嘉義台18線中埔交流道路段，也可能塞車

此外，公路總局說，今天各大旅遊觀光景點路段預計也會湧現旅遊車潮，如廟宇周邊道路，包括台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府，觀光景點北部台2線東北角風景區、苗栗台3線大湖路段、南投台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、南部台26線墾丁路段等。

交通部觀光局表示，針對轄管的國家風景區封閉型景點，將採單一出入口，管制遊客進出動線，並適時調整容留量，也要求國家風景區及觀光遊樂業者增加環境清消頻率，也提醒出遊民眾遵循中央流行疫情指揮中心的防疫指引，外出全程佩戴口罩、落實實聯制、體溫監測等防疫規範。

公路總局表示，昨天大年初一省道有多處車多壅塞情形，包括北部台2線淡水及大武崙至萬里路段、東部前往花蓮地區的台9線蘇花公路、中部台61線台中至彰化及苗栗台3線汶水至大湖路段、雲林台3線梅山至古坑及前往北港朝天宮路段、嘉義台18線前往阿里山路段、南部往恆春台1線水底寮路段及台3線高雄旗津老街路段。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛4906班次，疏運5萬4422人，疏運人數較去年同期減少40%；東部國道客運路線共計行駛1135班次，疏運1萬3794人，疏運人數也比去年同期減少33%。

今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
今天大年初二，預估將有出遊及返鄉車潮湧現。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專

塞車

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