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初二國道南下最塞！高公局建議這幾些路段下午再出發

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今天是大年初二，高公局指出，截至今天上午7點，國道交通量為13.6百萬車公里，預估今天交通量為138百萬車公里。本報資料照片
今天是大年初二，高公局指出，截至今天上午7點，國道交通量為13.6百萬車公里，預估今天交通量為138百萬車公里。本報資料照片

今天是大年初二，也是往年國道南下交通量最大的一天。高公局指出，截至今天上午7點，國道交通量為13.6百萬車公里，研判上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人盡量下午再出發。

根據1968即時路況，上午8點50分左右，僅湖口服務區-竹北、竹北-新竹南向路段，以及彰化系統-彰化南向路段時速低於40公里，其餘國道路段大致順暢。

高公局表示，昨天大年初一全日交通量為104.9百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，國5交通量為3.2百萬車公里，是國5年平均平日1.2倍，昨日路況除國5北向頭城至坪林路段於晚上9點後逐漸紓解外，其餘路段都在晚上7點後大致恢復順暢。

高公局預估今天交通量為138百萬車公里，上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

今日疏導措施則包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途可利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國 6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，避免塞在國道。

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