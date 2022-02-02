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賞櫻注意！屏東縣霧台櫻花季 初二到初六交通接駁
屏東縣霧台鄉櫻花季，是每年春節旅人必追的賞櫻景點，雖然「櫻花王」去年病死，霧台鄉台24線沿線都有櫻花，避免春節期間大量車潮湧入神山、霧台部落，鄉公所在大年初二（2月2日）到大年初六（2月6日）每天上午9點半到下午2點在谷川部落實施小客車車輛管制，車輛停放在霧台鄉谷川大橋下方停車場，民眾搭乘接駁車上山。
霧台鄉阿禮部落已劃定為人文自然生態景觀區，阿禮部落賞櫻步道，過年期間9天連假與2月份的每周五、六、日將全面開放，2月份周一到周四採預約制，由部落專人導覽解說，除賞櫻外推出主題遊程，但過年九天連假因人潮較多，景觀區採全面開放。
公路總局三工處提醒，霧台櫻花季，春節大年初二（2月2日）到初六（2月6日），9點半至下午2點在谷川部落路段實施小客車車輛管制，期間將導引上山的小客車車輛在霧台谷川大橋下方停車場停放，再搭乘接駁車上山賞櫻花，接駁車營運時段為上午9點半到下午2點，提醒遊客行經該路段時依告示及交通指揮人員指揮通行。
公路總局呼籲，春節期間，安排到屏東縣霧台鄉走春及賞櫻花遊客，請事先作好行程規畫。
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