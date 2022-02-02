不斷更新／初二國道15地雷路段 相關疏導措施一次看

（6:30更新）

今天是春節大年初二，今晨國道各路段路況大致良好，國3（木柵）往國5南下車多，回堵0.5公里。

高速公路局預估今天國道交通量為138百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。